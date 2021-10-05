nickvp написав:Різниці між сьогодні і 01.04 немає. Сума для залишення у пільговому періоді сформована ще 25.03
різниця є - в мене 100 днів, а не 2кб.
Що ж вибачте. Попереднє повідомлення прямо над вашим було про "2кешбеки" і тому підсвідомість домалювала, що і ваше питання про неї. P.S. Не знайшов для себе переваг для переходу на "100днів" і тому поки залишаюся на цьому пакеті (хоча сама перша моя кредитка була саме "100днів" і з неї я переходив на "2кешбеки"). Чекаю нового кредитного пакету, менеджер каже скоро повинен бути
tester3373 Добрий день! Радіємо, що Ви розглядаєте Райф для оформлення кредиту😊 Хочемо зазначити, що картка АТБ є звичайною дебетовою карткою без кредитного ліміту. Якщо придбали цю картку, спочатку її потрібно активувати. Це можна зробити через застосунок "MyRaif" або у будь-якому відділенні Райфу: https://raiffeisen.ua/viddilennya . Надалі Банк буде регулярно переглядати Ваші можливості для отримання кредиту, та у разі наявності, обов'язково проінформуємо. Якщо Ви вже є нашим клієнтом, можете самостійно перевірити наявність кредитних пропозицій у розділі "Кредити" в "MyRaif". У разі виникнення додаткових питань, просимо написати в приватні повідомлення нам у Facebook/Instagram. З повагою і турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp написав:tester3373 Добрий день! Радіємо, що Ви розглядаєте Райф для оформлення кредиту😊 Хочемо зазначити, що картка АТБ є звичайною дебетовою карткою без кредитного ліміту. Якщо придбали цю картку, спочатку її потрібно активувати. Це можна зробити через застосунок "MyRaif" або у будь-якому відділенні Райфу: https://raiffeisen.ua/viddilennya . Надалі Банк буде регулярно переглядати Ваші можливості для отримання кредиту, та у разі наявності, обов'язково проінформуємо. Якщо Ви вже є нашим клієнтом, можете самостійно перевірити наявність кредитних пропозицій у розділі "Кредити" в "MyRaif". У разі виникнення додаткових питань, просимо написати в приватні повідомлення нам у Facebook/Instagram. З повагою і турботою, фахівець Оксана.
Але шансів мало, ні розрахунки,ні ренулярні депо в банку, ні платежі не допомагають отримати пропозицію