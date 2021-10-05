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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 239240241242

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Райффайзен Банк 3.5 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
8
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
11
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 11:28

  KVV написав:
  nickvp написав:Різниці між сьогодні і 01.04 немає. Сума для залишення у пільговому періоді сформована ще 25.03

різниця є - в мене 100 днів, а не 2кб.

Що ж вибачте. Попереднє повідомлення прямо над вашим було про "2кешбеки" і тому підсвідомість домалювала, що і ваше питання про неї. P.S. Не знайшов для себе переваг для переходу на "100днів" і тому поки залишаюся на цьому пакеті (хоча сама перша моя кредитка була саме "100днів" і з неї я переходив на "2кешбеки"). Чекаю нового кредитного пакету, менеджер каже скоро повинен бути
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 12:36

  nickvp написав: Чекаю нового кредитного пакету, менеджер каже скоро повинен бути

зараз видають кредитку "100 днів 2.0" - може це і є новий пакет?

основна перевага для мене це кредлім 100к на відміну 5к по 2кб, який закрив минулого року.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 10:38

  KVV написав:
  nickvp написав: Чекаю нового кредитного пакету, менеджер каже скоро повинен бути

зараз видають кредитку "100 днів 2.0" - може це і є новий пакет?

основна перевага для мене це кредлім 100к на відміну 5к по 2кб, який закрив минулого року.

Казала, що інший. В мене ЗП в банку і ліміт в мене більш-менш нормальний 300к. Ліміт від пакету не повинен залежати. І казали так, і при переході зі "100днів" на "2кешбеки" сам в себе бачив
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 21:04

Re: Райффайзен Банк

кто то знает - карта АТБ что раздавали по АТБ ее можно переделать на кредитную?
и если да - то какая процедура?
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 20:05

tester3373 Добрий день!
Радіємо, що Ви розглядаєте Райф для оформлення кредиту😊
Хочемо зазначити, що картка АТБ є звичайною дебетовою карткою без кредитного ліміту. Якщо придбали цю картку, спочатку її потрібно активувати. Це можна зробити через застосунок "MyRaif" або у будь-якому відділенні Райфу: https://raiffeisen.ua/viddilennya .
Надалі Банк буде регулярно переглядати Ваші можливості для отримання кредиту, та у разі наявності, обов'язково проінформуємо. Якщо Ви вже є нашим клієнтом, можете самостійно перевірити наявність кредитних пропозицій у розділі "Кредити" в "MyRaif".
У разі виникнення додаткових питань, просимо написати в приватні повідомлення нам у Facebook/Instagram.
З повагою і турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 20:33

  RaifHelp написав:tester3373 Добрий день!
Радіємо, що Ви розглядаєте Райф для оформлення кредиту😊
Хочемо зазначити, що картка АТБ є звичайною дебетовою карткою без кредитного ліміту. Якщо придбали цю картку, спочатку її потрібно активувати. Це можна зробити через застосунок "MyRaif" або у будь-якому відділенні Райфу: https://raiffeisen.ua/viddilennya .
Надалі Банк буде регулярно переглядати Ваші можливості для отримання кредиту, та у разі наявності, обов'язково проінформуємо. Якщо Ви вже є нашим клієнтом, можете самостійно перевірити наявність кредитних пропозицій у розділі "Кредити" в "MyRaif".
У разі виникнення додаткових питань, просимо написати в приватні повідомлення нам у Facebook/Instagram.
З повагою і турботою, фахівець Оксана.


Але шансів мало, ні розрахунки,ні ренулярні депо в банку, ні платежі не допомагають отримати пропозицію
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 00:41

  ukr0014959 написав:ні розрахунки,ні ренулярні депо в банку, ні платежі не допомагають отримати пропозицію

Допомагають, але не кредитну, а на вихід.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 08:27

  klug написав:
  ukr0014959 написав:ні розрахунки,ні ренулярні депо в банку, ні платежі не допомагають отримати пропозицію

Допомагають, але не кредитну, а на вихід.


Це точно, взагалі цікавий банк, хоч і європейський. Прийшов я до них, кажу, хочу квартиру придбати, ось моя довідка про доходи, там ніби достатня сума. Підніміть ліміт на оплату до 500К. Керівник відділення дивилась, та ї каже ну тут треба багато думати, рахувати, дивитись. А потім, така каже, є в мене подружка в банку по сусідству, за невелику комісію вона вам всю суму без фінмоніторингу зробить). Блін, ну я ж ваш клієнт, зп більш ніж достатня, чому в інший банк платити з коміссом відправляєте?
ukr0014959
 
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