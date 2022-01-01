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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 кві, 2025 09:50
Re: Райффайзен Банк
У бариг по 41
Додано: Пон 07 кві, 2025 09:58
Що є, то є. Зараз готівковий оптовий подекуди є по 40,9. НБУ не хоче бути "в тренді", а відповідно і банкам нікуди діватися
Хоча... десь читав, що минула п'ятниця і сьогоднішній понеділок можуть виявитися локальними мінімумами. І тоді НБУ правий... час покаже
Додано: Пон 07 кві, 2025 11:07
Re: Райффайзен Банк
Оооо, ще дві копійочки скинули. 41,22. Налітай торопись покупай живопИсь.
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