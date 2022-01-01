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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 41
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
8
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
11
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 09:50

Re: Райффайзен Банк

У бариг по 41
Boundless
 
Повідомлень: 2271
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 145 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 09:56

Ну ща Межик відкриється. Думаю і 40.80 побачимо
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6284
З нами з: 05.05.21
Подякував: 484 раз.
Подякували: 1223 раз.
 
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3
1
1
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 09:58

Що є, то є. Зараз готівковий оптовий подекуди є по 40,9. НБУ не хоче бути "в тренді", а відповідно і банкам нікуди діватися
Хоча... десь читав, що минула п'ятниця і сьогоднішній понеділок можуть виявитися локальними мінімумами. І тоді НБУ правий... час покаже
nickvp
 
Повідомлень: 512
З нами з: 16.10.14
Подякував: 24 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 11:07

Re: Райффайзен Банк

Оооо, ще дві копійочки скинули. 41,22. Налітай торопись покупай живопИсь. :) :)
alex lem
 
Повідомлень: 3192
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