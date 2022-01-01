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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
11
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 09:56

Ну ща Межик відкриється. Думаю і 40.80 побачимо
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 09:58

Що є, то є. Зараз готівковий оптовий подекуди є по 40,9. НБУ не хоче бути "в тренді", а відповідно і банкам нікуди діватися
Хоча... десь читав, що минула п'ятниця і сьогоднішній понеділок можуть виявитися локальними мінімумами. І тоді НБУ правий... час покаже
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 11:07

Re: Райффайзен Банк

Оооо, 41,17. Налітай торопись покупай живопИсь.
PS (зараз о 12-30) місцева обмінка в телезі продає білий 40,93. Синій 41,15.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 18:12

Re: Райффайзен Банк

  sens написав:У мене по Вашій відповіді є уточнення: чи зарахують як легальний дохід суму сплачену примусово через двс на рахунок у банку згідно рішення суду та виконавчого листа , та надання одноразової матеріальної допомоги від юридичної особи роботодавця яку сплачено однією сумою що складає більше 3 місячних посадових окладів? Очікую на вичерпну відповідь.

Вітаємо! Перш за все, вдячні за очікування відповіді.
Так, такі джерела доходу можуть бути використані для підняття ліміту на перекази.
Підтвердні документи про походження цих коштів, підписані за допомогою Дія.Підпис/КЕП, у форматі pdf.p7s Ви можете надіслати на e-mail dohid.doc@raiffeisen.ua (тема листа "Дохід більше 50/150 тис. грн").
Інформація щодо розгляду звернення надійде у відповідь на Ваш лист.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 18:17

Re: Райффайзен Банк

  ukr0014959 написав:Ще питання, дружині нарешті дали ту картку 100 днів, вона працює так само як і хамон в сенсі.
Гасиш кожного місяця мінімальний платіж, а всю суму через 100 днів так?
Мсс 6211 в Грейс,

Вітаємо!
Щоб залишатися в пільговому періоді за кредитною карткою "100 днів", необхідно щомісяця до 20 числа вносити плановий платіж. До закінчення пільгового пільгового періоду потрібно внести всю суму заборгованості. Переглянути деталі погашення можна в застосунку "OLD Raiffeisen". Для цього оберіть кредитну картку - "Деталі" - "Пільговий період та обов’язковий платіж". У разі виникнення питань, звертайтесь до Чату в застосунку "MyRaif" ("Навушники" - "Написати в чат"). Наші колеги з радістю допоможуть з будь-яких питань.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 15:49

Райффайзен Банк

Купівля та продаж. Валюти. Ви маєте можливість купити валюту в Райфайзен на свій рахунок. Що сьогодні зі мною сталося, я купив Євро по курсу 45,34 близько 12 години 08.04.2025. Гроші були зараховані на рахунок все добре. Яке ж моє здивування було зранку коли Банк взяв і забрав Євро і конвертував їх в гривні, а курс покупки на ранок змінив на 45.83. Зателефонувавши менеджеру я отримав інформацію що банк транзакцію відмінив. Зателефонувавши до банку на гарячу лінію, я був неприємно здивований, мені сказали що після 10 вони не конвертують, хоча 3-5 разів ніяких проблем до того не було і сказали купляти Валюту вже по новому курсу. Я попросив щоб мені відповіли де ця інформація вказана на сайті банку чи в договорі, мені сказали що такої інформації не існує, так працює банк, я попросив вирішити це питання, так як Банк фактично кидає свого клієнта на гроші, і щоб бан зарахував валюту по курсу що був на момент замовлення обміну коштів. Мені відповіли що вони не компетентні в цьому питанні. І що з мною Зв'яжуться з відповідного відділку. Вже пройшло 7 годин. Мабуть вирішили що як клієнт, я, не важливий. Тому я розмірковую над зміною ФОП рахунку на інший банк, та закриття рахунків фізичної особи. Не дивлячись на файну роботу менеджера, дії що робить банк та відношення до клієнтів дуже засмучує. Ціна питання для банку 250 гривень. :evil:
dvshportun
 
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