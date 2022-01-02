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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 кві, 2025 09:58
Що є, то є. Зараз готівковий оптовий подекуди є по 40,9. НБУ не хоче бути "в тренді", а відповідно і банкам нікуди діватися
Хоча... десь читав, що минула п'ятниця і сьогоднішній понеділок можуть виявитися локальними мінімумами. І тоді НБУ правий... час покаже
Додано: Пон 07 кві, 2025 11:07
Re: Райффайзен Банк
Оооо, 41,17. Налітай торопись покупай живопИсь.
PS (зараз о 12-30) місцева обмінка в телезі продає білий 40,93. Синій 41,15.
Додано: Пон 07 кві, 2025 18:12
Re: Райффайзен Банк
Вітаємо! Перш за все, вдячні за очікування відповіді.
Так, такі джерела доходу можуть бути використані для підняття ліміту на перекази.
Підтвердні документи про походження цих коштів, підписані за допомогою Дія.Підпис/КЕП, у форматі pdf.p7s Ви можете надіслати на e-mail dohid.doc@raiffeisen.ua (тема листа "Дохід більше 50/150 тис. грн").
Інформація щодо розгляду звернення надійде у відповідь на Ваш лист.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
Додано: Пон 07 кві, 2025 18:17
Re: Райффайзен Банк
Вітаємо!
Щоб залишатися в пільговому періоді за кредитною карткою "100 днів", необхідно щомісяця до 20 числа вносити плановий платіж. До закінчення пільгового пільгового періоду потрібно внести всю суму заборгованості. Переглянути деталі погашення можна в застосунку "OLD Raiffeisen". Для цього оберіть кредитну картку - "Деталі" - "Пільговий період та обов’язковий платіж". У разі виникнення питань, звертайтесь до Чату в застосунку "MyRaif" ("Навушники" - "Написати в чат"). Наші колеги з радістю допоможуть з будь-яких питань.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
Додано: Сер 09 кві, 2025 15:49
Райффайзен Банк
Купівля та продаж. Валюти. Ви маєте можливість купити валюту в Райфайзен на свій рахунок. Що сьогодні зі мною сталося, я купив Євро по курсу 45,34 близько 12 години 08.04.2025. Гроші були зараховані на рахунок все добре. Яке ж моє здивування було зранку коли Банк взяв і забрав Євро і конвертував їх в гривні, а курс покупки на ранок змінив на 45.83. Зателефонувавши менеджеру я отримав інформацію що банк транзакцію відмінив. Зателефонувавши до банку на гарячу лінію, я був неприємно здивований, мені сказали що після 10 вони не конвертують, хоча 3-5 разів ніяких проблем до того не було і сказали купляти Валюту вже по новому курсу. Я попросив щоб мені відповіли де ця інформація вказана на сайті банку чи в договорі, мені сказали що такої інформації не існує, так працює банк, я попросив вирішити це питання, так як Банк фактично кидає свого клієнта на гроші, і щоб бан зарахував валюту по курсу що був на момент замовлення обміну коштів. Мені відповіли що вони не компетентні в цьому питанні. І що з мною Зв'яжуться з відповідного відділку. Вже пройшло 7 годин. Мабуть вирішили що як клієнт, я, не важливий. Тому я розмірковую над зміною ФОП рахунку на інший банк, та закриття рахунків фізичної особи. Не дивлячись на файну роботу менеджера, дії що робить банк та відношення до клієнтів дуже засмучує. Ціна питання для банку 250 гривень.
Додано: Сер 09 кві, 2025 16:36
dvshportun
Вітаємо!
Нам щиро шкода, що Ви зіткнулися з цією ситуацією, і розуміємо, що це могло залишити негативний досвід. Прагнемо покращити Ваш досвід користування і хочемо звернути увагу, що обмін валюти в застосунку "OLD Raiffeisen" недоступний з 22:00 до 4:00.
Що стосується курсів валют, то вони можуть змінюватися щодня і навіть протягом дня, залежно від ринкових умов. Ми рекомендуємо перевіряти актуальний курс у своєму застосунку.
Маємо на меті детальніше проаналізувати ситуацію, а тому просимо написати в приватні повідомлення нам у Facebook/Instagram. Щиро очікуємо💛
З повагою та турботою, фахівець Альона.
Додано: Сер 09 кві, 2025 17:57
RaifHelp Я не розумію навіщо писати в Фейсбук/інстаграм, якщо є офіційно зареєстроване звернення. Клієнт повинен мати інформацію від банкапопередньо, а не після того як гроші зарахували, а потім забрали. Банк зобов'язує клієнтів виконувати свої договорні умови, а сам не виконує. На данний момент на зв'язок ніхто з гарячої лінії не виходив. Є офіційний канал зв'язку з банком. Свою думку я залишив на форумі для клієнтів щоб вони зрозуміли які проблеми вони можуть отримати користуючись послугами банку.
Додано: Сер 09 кві, 2025 18:37
dvshportun
Ми високо цінуємо Ваш час і увагу, тому гарантуємо, що кожен запит отримує обов'язкову відповідь. Ми прагнемо забезпечити найкращий сервіс і готові допомогти вирішити питання якнайшвидше. Щоб надати більш детальну та персоналізовану підтримку, просимо Вас написати нам в особисті повідомлення Facebook\Instagram або на цьому порталі. Це дозволить нам провести детальний аналіз ситуації і знайти оптимальне рішення для Вас. Дякуємо за розуміння і довіру.
З повагою і турботою, фахівець Альона.
Додано: Чет 10 кві, 2025 14:07
RaifHelp
Вітаю.
Хочу уточнити:
1. Ви пишете про карту "100 днів" чи "100 днів 2.0"? Чи це одне й те саме?
2. Чому саме до "20 числа"? А хіба не до кінця календарного місяця?
Цитата з вашого сайта про карту 100 днів 2.0:
"...Термін сплати мінімального щомісячного платежу - починаючи з першого календарного дня та до 18:00 останнього календарного дня наступного місяця за місяцем розрахунку мінімального платежу."
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