Додано: Сер 09 кві, 2025 15:49

Купівля та продаж. Валюти. Ви маєте можливість купити валюту в Райфайзен на свій рахунок. Що сьогодні зі мною сталося, я купив Євро по курсу 45,34 близько 12 години 08.04.2025. Гроші були зараховані на рахунок все добре. Яке ж моє здивування було зранку коли Банк взяв і забрав Євро і конвертував їх в гривні, а курс покупки на ранок змінив на 45.83. Зателефонувавши менеджеру я отримав інформацію що банк транзакцію відмінив. Зателефонувавши до банку на гарячу лінію, я був неприємно здивований, мені сказали що після 10 вони не конвертують, хоча 3-5 разів ніяких проблем до того не було і сказали купляти Валюту вже по новому курсу. Я попросив щоб мені відповіли де ця інформація вказана на сайті банку чи в договорі, мені сказали що такої інформації не існує, так працює банк, я попросив вирішити це питання, так як Банк фактично кидає свого клієнта на гроші, і щоб бан зарахував валюту по курсу що був на момент замовлення обміну коштів. Мені відповіли що вони не компетентні в цьому питанні. І що з мною Зв'яжуться з відповідного відділку. Вже пройшло 7 годин. Мабуть вирішили що як клієнт, я, не важливий. Тому я розмірковую над зміною ФОП рахунку на інший банк, та закриття рахунків фізичної особи. Не дивлячись на файну роботу менеджера, дії що робить банк та відношення до клієнтів дуже засмучує. Ціна питання для банку 250 гривень.