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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 кві, 2025 14:58
RaifHelp Питання вирішено. Спеціаліст профільного відділу вийшов на зв'язок. Все добре.
Додано: Чет 10 кві, 2025 15:10
Re: Райффайзен Банк
Вітаємо!
Так, ця інформація стосувалась саме звичайної картки "100 днів". Для "100 днів 2.0" діють інші умови пільгового періоду в порівнянні зі звичайною, а саме:
- дія пільгового періоду - на всі операції;
- обов'язкові умови пільгового періоду:
1. погашення обов’язкових мінімальних платежів (4% від суми використаних коштів, мінімально - 30 грн) протягом пільгового періоду: щомісячно після дати розрахунку процентів (починаючи з наступного дня) та до 18:00 останнього календарного дня наступного місяця;
2. погашення всієї заборгованості протягом 100 днів з дати першої операції в пільговому періоді. Заборгованість вважається сплаченою за умови, що кредитну картку поповнено на суму заборгованості, яка була станом на кінець попереднього дня.
Для кредитної картки "100 днів" (стара модель) пільговий період діяв тільки на безготівкові операції, вносити мінімальні платежі потрібно було до 20 числа кожного місяця, а для повного погашення та оновлення пільгового періоду потрібно було внести всю суму заборгованості на поточний день та дочекатись, поки зараховані кошти "полежать" ніч на рахунку для оновлення даних.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
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