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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 243244245246

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Райффайзен Банк 3.4 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
11
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 14:58

RaifHelp Питання вирішено. Спеціаліст профільного відділу вийшов на зв'язок. Все добре.
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 15:10

Re: Райффайзен Банк

  justauser написав:Вітаю.
Хочу уточнити:
1. Ви пишете про карту "100 днів" чи "100 днів 2.0"? Чи це одне й те саме?
2. Чому саме до "20 числа"? А хіба не до кінця календарного місяця?

Цитата з вашого сайта про карту 100 днів 2.0:
"...Термін сплати мінімального щомісячного платежу - починаючи з першого календарного дня та до 18:00 останнього календарного дня наступного місяця за місяцем розрахунку мінімального платежу."

Вітаємо!
Так, ця інформація стосувалась саме звичайної картки "100 днів". Для "100 днів 2.0" діють інші умови пільгового періоду в порівнянні зі звичайною, а саме:
- дія пільгового періоду - на всі операції;
- обов'язкові умови пільгового періоду:
1. погашення обов’язкових мінімальних платежів (4% від суми використаних коштів, мінімально - 30 грн) протягом пільгового періоду: щомісячно після дати розрахунку процентів (починаючи з наступного дня) та до 18:00 останнього календарного дня наступного місяця;
2. погашення всієї заборгованості протягом 100 днів з дати першої операції в пільговому періоді. Заборгованість вважається сплаченою за умови, що кредитну картку поповнено на суму заборгованості, яка була станом на кінець попереднього дня.
Для кредитної картки "100 днів" (стара модель) пільговий період діяв тільки на безготівкові операції, вносити мінімальні платежі потрібно було до 20 числа кожного місяця, а для повного погашення та оновлення пільгового періоду потрібно було внести всю суму заборгованості на поточний день та дочекатись, поки зараховані кошти "полежать" ніч на рахунку для оновлення даних.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 16:29

Re: Райффайзен Банк

А де глянути яка в мене версія картки 100дніф?
lamal
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 21:09

  lamal написав:А де глянути яка в мене версія картки 100дніф?

якщо оформили після 20.03.25 то це 100 днів 2.0
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 22:48

Re: Райффайзен Банк

Можна перейти у відділенні з 100 днів стара версія на 100 днів 2.0? Ліміт збережеться?
tarasum
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