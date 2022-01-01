Тобто офіційно?
А де посилання на пункт ДКБО/Оферти на це право самому собі коханому?!
Це якась вакХаналія з цими мемоХраНДунами.
Хоча б "дозволили" особисті кошти перевести на свій особистий рах в іншу банку (однаковий ІПН). Там якісь потуги були на дозвіл переказів дружині по внутрібанку, але для цього треба топати до банку. Якось тупо!
Є купа банків які валюту дозволяють онлайн-перекидувати між родичами не відривая попи від дивану... а тута для переказу грошей дружині треба шкандибати до від-ня, нести доки
Думаю, що і до банку треба заводити не більше 100К, хай відпочивають
Людина 40 років працювала, 10 років клієнт банку, і не може без пригноблення завести/вивести свої трудові 2 ляма. Прибігла до мене, щоби зрозуміти як ОК-7 зробити. Реальні коні