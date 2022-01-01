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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 244245246247

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
11
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 12:54

Re: Райффайзен Банк

  nickvp написав:Тепер офіційно. Хоча це формулювання "має право" дає стільки простору "Для всіх Клієнтів починаючи з 01.06.2025 року Банк має право встановити наступні обмеження (ліміти)...

Тобто офіційно?
А де посилання на пункт ДКБО/Оферти на це право самому собі коханому?! :roll:
Це якась вакХаналія з цими мемоХраНДунами.

Хоча б "дозволили" особисті кошти перевести на свій особистий рах в іншу банку (однаковий ІПН). Там якісь потуги були на дозвіл переказів дружині по внутрібанку, але для цього треба топати до банку. Якось тупо!
Є купа банків які валюту дозволяють онлайн-перекидувати між родичами не відривая попи від дивану... а тута для переказу грошей дружині треба шкандибати до від-ня, нести доки :mrgreen:

Думаю, що і до банку треба заводити не більше 100К, хай відпочивають 8) :lol:
Людина 40 років працювала, 10 років клієнт банку, і не може без пригноблення завести/вивести свої трудові 2 ляма. Прибігла до мене, щоби зрозуміти як ОК-7 зробити. Реальні коні :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 13:03

Re: Райффайзен Банк

  nickvp написав:Для всіх Клієнтів починаючи з 01.06.2025 року Банк має право

Только "имеет право"? Что так скромно? NovaPay уже написала, что точно до 100к понизит. Правда, перевод на свой IBAN в этот лимит у них не входит.

  Amethyst написав:і не може без пригноблення завести/вивести свої трудові 2 ляма. Прибігла до мене, щоби зрозуміти як ОК-7 зробити

А будет ли у неё по ОК-7 месячный доход в 2 ляма? :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 13:16

агаа, прийшла на мило і до мене Підбірка оновлень від Райфу :mrgreen:

А де в ДКБО Банку надано визначення супер-терміну: Статус підвищеного ризику дропа, та хоча б дропа?! Чи десь у НБУ є визначення ?
Ви ж бачите до чого дійшло: людина, що заробляє менше 50К/міс має ризик дропа! А Кабмін знає до чого привела його регуляторна політика по з/п :mrgreen:

Ото
4.15. Банк має право запроваджувати та змінювати обмеження...
(б) Для всіх Клієнтів починаючи з 01.06.2025 року Банк має право встановити наступні обмеження (ліміти) на здійснення операцій переказу коштів в межах України...
...оце таки не суперечить Конституції... щоби писати це в офіц док-ах, може краще заховати десь в Регламенті? :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:32

  Amethyst написав:
Є купа банків які валюту дозволяють онлайн-перекидувати між родичами не відривая попи від дивану... а тута для переказу грошей дружині треба шкандибати до від-ня, нести доки
тут дистанційно таке ніяк не легалізується?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:38

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
Є купа банків які валюту дозволяють онлайн-перекидувати між родичами не відривая попи від дивану... а тута для переказу грошей дружині треба шкандибати до від-ня, нести доки
тут дистанційно таке ніяк не легалізується?

Думаю, мона спробувати через персмена домовитися :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:49

  Amethyst написав:Думаю, мона спробувати через персмена домовитися
та ну... персмен мені в Райфі? :mrgreen: Я на стільки тут не "світив" раніш,
а то може й досі з ними "переписувався" б за свої гроші . :twisted:
А на їхнє мило скани доків закинути не пробували?
flysoulfly
 
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