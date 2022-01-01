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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 кві, 2025 12:54
nickvp написав:
Тепер офіційно
. Хоча це формулювання "має право" дає стільки простору "Для всіх Клієнтів починаючи з 01.06.2025 року Банк має право встановити наступні обмеження (ліміти)...
Тобто офіційно?
А де посилання на пункт ДКБО/Оферти на це право самому собі коханому?!
Це якась вакХаналія з цими мемоХраНДунами.
Хоча б "дозволили" особисті кошти перевести на свій особистий рах в іншу банку (однаковий ІПН). Там якісь потуги були на дозвіл переказів дружині по внутрібанку, але для цього треба топати до банку. Якось тупо!
Є купа банків які валюту дозволяють онлайн-перекидувати між родичами не відривая попи від дивану... а тута для переказу грошей дружині треба шкандибати до від-ня, нести доки
Думаю, що і до банку треба заводити не більше 100К, хай відпочивають
Людина 40 років працювала, 10 років клієнт банку, і не може без пригноблення завести/вивести свої трудові 2 ляма. Прибігла до мене, щоби зрозуміти як ОК-7 зробити. Реальні коні
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 13:03
nickvp написав:
Для всіх Клієнтів починаючи з 01.06.2025 року Банк має право
Только "имеет право"? Что так скромно? NovaPay уже написала, что точно до 100к понизит. Правда, перевод на свой IBAN в этот лимит у них не входит.
Amethyst написав:
і не може без пригноблення завести/вивести свої трудові 2 ляма. Прибігла до мене, щоби зрозуміти як ОК-7 зробити
А будет ли у неё по ОК-7 месячный
доход в 2 ляма?
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 13:16
агаа, прийшла на мило і до мене Підбірка оновлень від Райфу
А де в ДКБО Банку надано визначення супер-терміну: Статус підвищеного ризику дропа
, та хоча б дропа
?! Чи десь у НБУ є визначення ?
Ви ж бачите до чого дійшло: людина, що заробляє менше 50К/міс має ризик дропа! А Кабмін знає до чого привела його регуляторна політика по з/п
Ото
4.15. Банк має право запроваджувати та змінювати обмеження...
(б) Для всіх Клієнтів починаючи з 01.06.2025 року Банк має право встановити наступні обмеження (ліміти) на здійснення операцій переказу коштів в межах України...
...оце таки не суперечить Конституції... щоби писати це в офіц док-ах, може краще заховати десь в Регламенті?
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:32
Amethyst написав:
Є купа банків які валюту дозволяють онлайн-перекидувати між родичами
не відривая попи від дивану... а тута для переказу грошей дружині треба шкандибати до від-ня, нести доки
тут дистанційно таке ніяк не легалізується?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:38
flysoulfly написав: Amethyst написав:
Є купа банків які валюту дозволяють онлайн-перекидувати між родичами
не відривая попи від дивану... а тута для переказу грошей дружині треба шкандибати до від-ня, нести доки
тут дистанційно таке ніяк не легалізується?
Думаю, мона спробувати через персмена домовитися
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:49
Amethyst написав:
Думаю, мона спробувати через персмена домовитися
та ну... персмен мені в Райфі?
Я на стільки тут не "світив" раніш,
а то може й досі з ними "переписувався" б за свої гроші .
А на їхнє мило скани доків закинути не пробували?
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 23:34
Валя внезапно предложила 100 дней 2.0
можно как-то "подтянуть" к ней АТБ карту?
Чтобы общий был КЛ
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Додано: Суб 26 кві, 2025 13:22
Представник банку.
Просто заради ввічливості напишіть якийсь коментар чи тут, чи у вашому Телеграмі, чи на вашому сайті щось про відсутність доступу до MyRaif.
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justauser
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Додано: Суб 26 кві, 2025 13:28
justauser написав:
Представник банку.
Просто заради ввічливості напишіть якийсь коментар чи тут, чи у вашому Телеграмі, чи на вашому сайті щось про відсутність доступу до MyRaif.
Так в деНово світло вимкнули, ото всі бази з логінами/паролями і здохли
Чекайте, співробитники попривозили свої павербанки, ща піднімуть дані
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Додано: Суб 26 кві, 2025 13:31
justauser написав:
Просто заради ввічливості
Вся їх "ввічливість" полягає в простому оновленні інфо "Застосунок недоступний до 14.00" (спочатку було 10.00, і потім щогодини).
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