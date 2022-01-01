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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 245246247248

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
11
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 14:03

  Navegantes написав:
  justauser написав:Просто заради ввічливості


Вся їх "ввічливість" полягає в простому оновленні інфо "Застосунок недоступний до 14.00" (спочатку було 10.00, і потім щогодини).


Проблема в датацентрі де ново.
Але як виявилось, банк не має налаштованого резервування сервісів.
Де high availability, Ксенія, Оксана, Інна, Валерія ...?
citramon
 
Повідомлень: 776
З нами з: 30.07.13
Подякував: 31 раз.
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  #<1 ... 245246247248
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