Проблема в датацентрі де ново.
Але як виявилось, банк не має налаштованого резервування сервісів.
Де high availability, Ксенія, Оксана, Інна, Валерія ...?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 кві, 2025 14:03
Проблема в датацентрі де ново.
Але як виявилось, банк не має налаштованого резервування сервісів.
Де high availability, Ксенія, Оксана, Інна, Валерія ...?
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