Проблема в датацентрі де ново.
Але як виявилось, банк не має налаштованого резервування сервісів.
Де high availability, Ксенія, Оксана, Інна, Валерія ...?
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Додано: Суб 26 кві, 2025 14:03
Проблема в датацентрі де ново.
Але як виявилось, банк не має налаштованого резервування сервісів.
Де high availability, Ксенія, Оксана, Інна, Валерія ...?
Додано: Суб 26 кві, 2025 14:12
Re: Райффайзен Банк
Я подивився у Фейсбуці вибачення гендиректора Де Ново. Бла-бла-бла і так далі, добре що хоч вийшов з інформацією та вибаченнями. Але фокус у тому, що у мене з Де Ново жодних відносин немає, але є з Райфом (поки що....)
Додано: Суб 26 кві, 2025 14:14
Re: Райффайзен Банк
Вітаємо! Картка АТБ - це картка, призначена до дебетного рахунку. Прив'язати її до кредитного рахунку, на жаль, неможливо. Ви можете користуватись нею як окремою карткою.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
Додано: Суб 26 кві, 2025 14:29
Re: Райффайзен Банк
Вітаємо.
Складнощі в роботі системи виникли по причині масового збою, який вплинув на роботу багатьох сервісів. Ваші кошти та дані в безпеці. Відповідальний відділ банку робить все можливе, щоб відновити роботу системи. Ми щиро сподіваємось, що проблема буде усунена найближчим часом.
Про тимчасову непрацездатність системи додатково інформували в мережі Facebook, а актуальні терміни відновлення відображаються при відкритті застосунку. На жаль, вони залежать від складності ситуації та можуть подовжуватись.
Приносимо вибачення за незручності.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
Додано: Суб 26 кві, 2025 14:44
Re: Райффайзен Банк
Так "багато сервісів" уже відновили роботу, а Райф все ще "лежить". Клієнту достатньо прострочити погашення кредиту на пару годин і банк відразу стриже відсотки, а тут пів дня не працюють застосунки (вебверсію, "молодці", видалили 05/04/2025), але ми "приносимо вибачення за незручності". Ви притомні там?
Додано: Суб 26 кві, 2025 14:57
Ви абсолютно праві.
Я ж про те і пишу, що крім датацентру де ново, банк має ще ділові відносини з іншими наземними датацентрами та хмарними середовищами. І ніби повинно бути налаштоване резервування сервісів,при якому падіння одного з датацентрів залишається абсолютно непомітним для клієнта, але виявляється що воно не працює!
Додано: Суб 26 кві, 2025 15:25
Re: Райффайзен Банк
так-так, у нас главбух тримає свою репліку бази на серваку дома, і з роботи зв'язується по зухелю. І перевірці яка прийде, то каже що УПС і роутер от тільки що погоріли, і до хмари немає доступу. Бімба
А у Райфа мабуть зухель тільки для предправління зарезервован
ПС. Приват, Моня, Сенс сьогодні не падали. УкрСіб, Глобус, Райф, Дія -- впали... і це все, що треба знати про резервування у цих шаромиг
Додано: Суб 26 кві, 2025 15:39
Я вам по секрету скажу, що резервування в них є, навіть проходить щорічне 'успішне тестування'. Але воно липове і все гарно лише у звітах. Довірили роботу тим, хто лише гарно обіцяє та гарно освоює кошти.
В мене в телефоні зараз 12 банківських застосунків-додатків. Не працюють лише 2, обидва від цього
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