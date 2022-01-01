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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 246247248249>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
11
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 14:03

  Navegantes написав:
  justauser написав:Просто заради ввічливості


Вся їх "ввічливість" полягає в простому оновленні інфо "Застосунок недоступний до 14.00" (спочатку було 10.00, і потім щогодини).


Проблема в датацентрі де ново.
Але як виявилось, банк не має налаштованого резервування сервісів.
Де high availability, Ксенія, Оксана, Інна, Валерія ...?
citramon
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 14:12

Re: Райффайзен Банк

  citramon написав:Проблема в датацентрі де ново.
Але як виявилось, банк не має налаштованого резервування сервісів.
Де high availability, Ксенія, Оксана, Інна, Валерія ...?


Я подивився у Фейсбуці вибачення гендиректора Де Ново. Бла-бла-бла і так далі, добре що хоч вийшов з інформацією та вибаченнями. Але фокус у тому, що у мене з Де Ново жодних відносин немає, але є з Райфом (поки що....)
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 14:14

Re: Райффайзен Банк

  emeta написав:Валя внезапно предложила 100 дней 2.0
можно как-то "подтянуть" к ней АТБ карту?
Чтобы общий был КЛ

Вітаємо! Картка АТБ - це картка, призначена до дебетного рахунку. Прив'язати її до кредитного рахунку, на жаль, неможливо. Ви можете користуватись нею як окремою карткою.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 14:29

Re: Райффайзен Банк

  justauser написав:Просто заради ввічливості напишіть якийсь коментар чи тут, чи у вашому Телеграмі, чи на вашому сайті щось про відсутність доступу до MyRaif.

Вітаємо.
Складнощі в роботі системи виникли по причині масового збою, який вплинув на роботу багатьох сервісів. Ваші кошти та дані в безпеці. Відповідальний відділ банку робить все можливе, щоб відновити роботу системи. Ми щиро сподіваємось, що проблема буде усунена найближчим часом.
Про тимчасову непрацездатність системи додатково інформували в мережі Facebook, а актуальні терміни відновлення відображаються при відкритті застосунку. На жаль, вони залежать від складності ситуації та можуть подовжуватись.
Приносимо вибачення за незручності.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 14:44

Re: Райффайзен Банк

  RaifHelp написав:Вітаємо.
Складнощі в роботі системи виникли по причині масового збою, який вплинув на роботу багатьох сервісів


Так "багато сервісів" уже відновили роботу, а Райф все ще "лежить". Клієнту достатньо прострочити погашення кредиту на пару годин і банк відразу стриже відсотки, а тут пів дня не працюють застосунки (вебверсію, "молодці", видалили 05/04/2025), але ми "приносимо вибачення за незручності". Ви притомні там?
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 14:57

  Navegantes написав:
  citramon написав:Проблема в датацентрі де ново.
Але як виявилось, банк не має налаштованого резервування сервісів.
Де high availability, Ксенія, Оксана, Інна, Валерія ...?


Я подивився у Фейсбуці вибачення гендиректора Де Ново. Бла-бла-бла і так далі, добре що хоч вийшов з інформацією та вибаченнями. Але фокус у тому, що у мене з Де Ново жодних відносин немає, але є з Райфом (поки що....)


Ви абсолютно праві.
Я ж про те і пишу, що крім датацентру де ново, банк має ще ділові відносини з іншими наземними датацентрами та хмарними середовищами. І ніби повинно бути налаштоване резервування сервісів,при якому падіння одного з датацентрів залишається абсолютно непомітним для клієнта, але виявляється що воно не працює!
citramon
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 15:25

Re: Райффайзен Банк

  citramon написав:що крім датацентру де ново, банк має ще ділові відносини з іншими наземними датацентрами та хмарними середовищами
так-так, у нас главбух тримає свою репліку бази на серваку дома, і з роботи зв'язується по зухелю. І перевірці яка прийде, то каже що УПС і роутер от тільки що погоріли, і до хмари немає доступу. Бімба :roll:
А у Райфа мабуть зухель тільки для предправління зарезервован :mrgreen:

ПС. Приват, Моня, Сенс сьогодні не падали. УкрСіб, Глобус, Райф, Дія -- впали... і це все, що треба знати про резервування у цих шаромиг 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 15:39

  Amethyst написав:
  citramon написав:що крім датацентру де ново, банк має ще ділові відносини з іншими наземними датацентрами та хмарними середовищами
так-так, у нас главбух тримає свою репліку бази на серваку дома, і з роботи зв'язується по зухелю. І перевірці яка прийде, то каже що УПС і роутер от тільки що погоріли, і до хмари немає доступу. Бімба :roll:
А у Райфа мабуть зухель тільки для предправління зарезервован :mrgreen:

ПС. Приват, Моня, Сенс сьогодні не падали. УкрСіб, Глобус, Райф, Дія -- впали... і це все, що треба знати про резервування у цих шаромиг 8)


Я вам по секрету скажу, що резервування в них є, навіть проходить щорічне 'успішне тестування'. Але воно липове і все гарно лише у звітах. Довірили роботу тим, хто лише гарно обіцяє та гарно освоює кошти.
В мене в телефоні зараз 12 банківських застосунків-додатків. Не працюють лише 2, обидва від цього

П.с.
В мене глобус працює
Востаннє редагувалось citramon в Суб 26 кві, 2025 15:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 15:42

Re: Райффайзен Банк

  Amethyst написав:ПС. Приват, Моня, Сенс сьогодні не падали. УкрСіб, Глобус, Райф, Дія -- впали... і це все, що треба знати про резервування у цих шаромиг


Дія піднялася і я навіть зміг придбати трохи ОВДП. Погрався, правда, з Дія.Підпис трохи на етапі введення коду, але загалом все начебто ок на даний момент. А от Райф в нокауті, хоча ще буквально в середу хвалилися що вони лідер рейтингу надійних банків за версією журналу "Фокус". От такий виходить "Фокус-покус-райф"
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 15:48

Re: Райффайзен Банк

  citramon написав:Але воно липове і все гарно лише у звітах


Хіба НБУ не мало б дрючити за такі речі? Питання, звісно ж, риторичне. Почекаю, коли піднімуться і на всякий випадок переховаю сало
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