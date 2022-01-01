Navegantes написав:Так "багато сервісів" уже відновили роботу, а Райф все ще "лежить". Клієнту достатньо прострочити погашення кредиту на пару годин і банк відразу стриже відсотки, а тут пів дня не працюють застосунки (вебверсію, "молодці", видалили 05/04/2025), але ми "приносимо вибачення за незручності". Ви притомні там?
На жаль, збій вплинув не тільки на застосунки, а й на інші банківські сервіси. Саме тому відновлення займає довший час, ніж ми розраховували. Зі свого боку робимо все можливе, щоб відновити роботу в максимально короткі терміни. Вдячні Вам за розуміння.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.