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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 246247248249

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
11
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 16:49

Re: Райффайзен Банк

  Navegantes написав:Так "багато сервісів" уже відновили роботу, а Райф все ще "лежить". Клієнту достатньо прострочити погашення кредиту на пару годин і банк відразу стриже відсотки, а тут пів дня не працюють застосунки (вебверсію, "молодці", видалили 05/04/2025), але ми "приносимо вибачення за незручності". Ви притомні там?

На жаль, збій вплинув не тільки на застосунки, а й на інші банківські сервіси. Саме тому відновлення займає довший час, ніж ми розраховували. Зі свого боку робимо все можливе, щоб відновити роботу в максимально короткі терміни. Вдячні Вам за розуміння.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
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Представник банку
 
Повідомлень: 196
З нами з: 24.05.24
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  #<1 ... 246247248249
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