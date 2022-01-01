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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 кві, 2025 16:49
Navegantes написав:
Так "багато сервісів" уже відновили роботу, а Райф все ще "лежить". Клієнту достатньо прострочити погашення кредиту на пару годин і банк відразу стриже відсотки, а тут пів дня не працюють застосунки (вебверсію, "молодці", видалили 05/04/2025), але ми "приносимо вибачення за незручності". Ви притомні там?
На жаль, збій вплинув не тільки на застосунки, а й на інші банківські сервіси. Саме тому відновлення займає довший час, ніж ми розраховували. Зі свого боку робимо все можливе, щоб відновити роботу в максимально короткі терміни. Вдячні Вам за розуміння.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 17:35
Navegantes написав: citramon написав:
Але воно липове і все гарно лише у звітах
Хіба НБУ не мало б дрючити за такі речі? Питання, звісно ж, риторичне. Почекаю, коли піднімуться і на всякий випадок переховаю сало
Заніс їм сала на пару гривень, щоб хоч було чим потестувати
цю недобанку.
Вже більше як півгодини працює.
Оксана, Ксенія, Інна, Валерія, інформуйте клієнтів та починайте вже писати черговий постмортем на тему цього інциденту. Тільки цього разу без брехні. Викладете на конфлюенс, я перевірю
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