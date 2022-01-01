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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 кві, 2025 16:49
Navegantes написав:
Так "багато сервісів" уже відновили роботу, а Райф все ще "лежить". Клієнту достатньо прострочити погашення кредиту на пару годин і банк відразу стриже відсотки, а тут пів дня не працюють застосунки (вебверсію, "молодці", видалили 05/04/2025), але ми "приносимо вибачення за незручності". Ви притомні там?
На жаль, збій вплинув не тільки на застосунки, а й на інші банківські сервіси. Саме тому відновлення займає довший час, ніж ми розраховували. Зі свого боку робимо все можливе, щоб відновити роботу в максимально короткі терміни. Вдячні Вам за розуміння.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 17:35
Navegantes написав: citramon написав:
Але воно липове і все гарно лише у звітах
Хіба НБУ не мало б дрючити за такі речі? Питання, звісно ж, риторичне. Почекаю, коли піднімуться і на всякий випадок переховаю сало
Заніс їм сала на пару гривень, щоб хоч було чим потестувати
цю недобанку.
Вже більше як півгодини працює.
Оксана, Ксенія, Інна, Валерія, інформуйте клієнтів та починайте вже писати черговий постмортем на тему цього інциденту. Тільки цього разу без брехні. Викладете на конфлюенс, я перевірю
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Додано: Суб 26 кві, 2025 18:47
Чи є в райфа можливість занести валюту без відсотків? На карту або рахунок, для валютообміну
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Додано: Суб 26 кві, 2025 19:13
Сьогодні вранці у 8:12 зробив у застосунку Райффайзен Онлайн операцію обміну валюти, продав 1000 доларів з рахунку для виплат з зарахуванням гривні на Райфкарту+. Долари з рахунку успішно списалися, а операція зарахування 41700 грн на гривневу карту досі "в обробці", баланс на карті не змінився. Потім стався збій, термін ліквідації якого кілька разів відсувався на годину-дві. Гроші були потрібні терміново, добре що є ще доларовий приват-вклад у Приваті, там обмін і зняття готівки обійшлися без збоїв.
Зайшов у застосунок о 17:00 – збій нарешті ліквідували, але гривня від продажу доларів на карту не надійшла. Зателефонував на гарячу лінію, там сказали, що через збій операція зависла, і що моя 1000 доларів повинна повернутися на рахунок, а якщо не повернеться, то звертайтеся у понеділок, будемо щось вирішувати. Спитав, чи можу я провести зараз валютообмін з іншого рахунку (в мене їх кілька, у 2022-2023 рр. мав недалекоглядність кілька разів долучитися до акції купівлі валюти на депозит). Відповіли, що хоч збій вже і ліквідовано, краще утриматися від таких операцій до понеділка, якщо це не терміново.
Напевно, буду виносити з цього банку по мірі можливості, а не чекаючи термінової потреби.
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Julio
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Додано: Суб 26 кві, 2025 19:16
Julio написав:
Сьогодні вранці у 8:12 зробив у застосунку Райффайзен Онлайн операцію обміну валюти, продав 1000 доларів з рахунку для виплат з зарахуванням гривні на Райфкарту+. Долари з рахунку успішно списалися, а операція зарахування 41700 грн на гривневу карту досі "в обробці", баланс на карті не змінився. Потім стався збій, термін ліквідації якого кілька разів відсувався на годину-дві. Гроші були потрібні терміново, добре що є ще доларовий приват-вклад у Приваті, там обмін і зняття готівки обійшлися без збоїв.
Зайшов у застосунок о 17:00 – збій нарешті ліквідували, але гривня від продажу доларів на карту не надійшла. Зателефонував на гарячу лінію, там сказали, що через збій операція зависла, і що моя 1000 доларів повинна повернутися на рахунок, а якщо не повернеться, то звертайтеся у понеділок, будемо щось вирішувати. Спитав, чи можу я провести зараз валютообмін з іншого рахунку (в мене їх кілька, у 2022-2023 рр. мав недалекоглядність кілька разів долучитися до акції купівлі валюти на депозит). Відповіли, що хоч збій вже і ліквідовано, краще утриматися від таких операцій до понеділка, якщо це не терміново.
Напевно, буду виносити з цього банку по мірі можливості, а не чекаючи термінової потреби.
Спробуйте обміняти 1 доллар. Якщо буде успішно, то обміняєте ще
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citramon
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Додано: Нед 27 кві, 2025 14:42
Julio написав:
Сьогодні вранці у 8:12 зробив у застосунку Райффайзен Онлайн операцію обміну валюти, продав 1000 доларів з рахунку для виплат з зарахуванням гривні на Райфкарту+. Долари з рахунку успішно списалися, а операція зарахування 41700 грн на гривневу карту досі "в обробці", баланс на карті не змінився. Потім стався збій, термін ліквідації якого кілька разів відсувався на годину-дві. Гроші були потрібні терміново, добре що є ще доларовий приват-вклад у Приваті, там обмін і зняття готівки обійшлися без збоїв.
Зайшов у застосунок о 17:00 – збій нарешті ліквідували, але гривня від продажу доларів на карту не надійшла. Зателефонував на гарячу лінію, там сказали, що через збій операція зависла, і що моя 1000 доларів повинна повернутися на рахунок, а якщо не повернеться, то звертайтеся у понеділок, будемо щось вирішувати. Спитав, чи можу я провести зараз валютообмін з іншого рахунку (в мене їх кілька, у 2022-2023 рр. мав недалекоглядність кілька разів долучитися до акції купівлі валюти на депозит). Відповіли, що хоч збій вже і ліквідовано, краще утриматися від таких операцій до понеділка, якщо це не терміново.
Напевно, буду виносити з цього банку по мірі можливості, а не чекаючи термінової потреби.
Чекати до понеділка не довелося, проблема невдовзі вирішилася, правда, не таким шляхом, як прогнозували на гарячій лінії – не долари повернулися на валютний рахунок для виплат, а гривні надійшли на картковий. Але на мене чекав новий сюрприз: вже і в Райффайзен Онлайн (подібно до МайРайф) ліміт на вихідні СЕПи складає 10 тис.грн в день. МайРайф при цьому пише, що перевищено добовий ліміт, який можна підняти через гарячу лінію, а Райффайзен Онлайн приймає запит без питань, а потім "Статус: Відхилено". Тут вже хочеш, не хочеш, доведеться щодня використовувати цей ліміт на 100%, принагідно для підстраховки знімаючи готівку, бо коли, наприклад, 30-го числа знадобиться кругла сума для погашення кредитної карти ПУМБи, можуть виникнути ускладнення з отриманням коштів, які знаходяться у "повній безпеці".
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Julio
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