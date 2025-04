Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Райффайзен Банк 3.4 5 42 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 19% 8 2- Погане. Некомпетентне. 7% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 12% 5 4- Добре. Як і повинно бути. 36% 15 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 26% 11 Всього голосів : 42 Додано: Суб 26 кві, 2025 16:49 Re: Райффайзен Банк Navegantes написав: Так "багато сервісів" уже відновили роботу, а Райф все ще "лежить". Клієнту достатньо прострочити погашення кредиту на пару годин і банк відразу стриже відсотки, а тут пів дня не працюють застосунки (вебверсію, "молодці", видалили 05/04/2025), але ми "приносимо вибачення за незручності". Ви притомні там?

На жаль, збій вплинув не тільки на застосунки, а й на інші банківські сервіси. Саме тому відновлення займає довший час, ніж ми розраховували. Зі свого боку робимо все можливе, щоб відновити роботу в максимально короткі терміни. Вдячні Вам за розуміння.

З повагою і турботою, фахівець Валерія.

Додано: Суб 26 кві, 2025 17:35 Navegantes написав: citramon написав: Але воно липове і все гарно лише у звітах

Хіба НБУ не мало б дрючити за такі речі? Питання, звісно ж, риторичне. Почекаю, коли піднімуться і на всякий випадок переховаю сало



Хіба НБУ не мало б дрючити за такі речі? Питання, звісно ж, риторичне. Почекаю, коли піднімуться і на всякий випадок переховаю сало Хіба НБУ не мало б дрючити за такі речі? Питання, звісно ж, риторичне. Почекаю, коли піднімуться і на всякий випадок переховаю сало

Заніс їм сала на пару гривень, щоб хоч було чим потестувати цю недобанку.

Вже більше як півгодини працює.

Додано: Суб 26 кві, 2025 18:47 Чи є в райфа можливість занести валюту без відсотків? На карту або рахунок, для валютообміну



Зайшов у застосунок о 17:00 – збій нарешті ліквідували, але гривня від продажу доларів на карту не надійшла. Зателефонував на гарячу лінію, там сказали, що через збій операція зависла, і що моя 1000 доларів повинна повернутися на рахунок, а якщо не повернеться, то звертайтеся у понеділок, будемо щось вирішувати. Спитав, чи можу я провести зараз валютообмін з іншого рахунку (в мене їх кілька, у 2022-2023 рр. мав недалекоглядність кілька разів долучитися до акції купівлі валюти на депозит). Відповіли, що хоч збій вже і ліквідовано, краще утриматися від таких операцій до понеділка, якщо це не терміново.



Напевно, буду виносити з цього банку по мірі можливості, а не чекаючи термінової потреби. Julio Повідомлень: 317 З нами з: 12.10.16 Подякував: 15 раз. Подякували: 38 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 кві, 2025 19:16 Julio написав: Сьогодні вранці у 8:12 зробив у застосунку Райффайзен Онлайн операцію обміну валюти, продав 1000 доларів з рахунку для виплат з зарахуванням гривні на Райфкарту+. Долари з рахунку успішно списалися, а операція зарахування 41700 грн на гривневу карту досі "в обробці", баланс на карті не змінився. Потім стався збій, термін ліквідації якого кілька разів відсувався на годину-дві. Гроші були потрібні терміново, добре що є ще доларовий приват-вклад у Приваті, там обмін і зняття готівки обійшлися без збоїв.



Зайшов у застосунок о 17:00 – збій нарешті ліквідували, але гривня від продажу доларів на карту не надійшла. Зателефонував на гарячу лінію, там сказали, що через збій операція зависла, і що моя 1000 доларів повинна повернутися на рахунок, а якщо не повернеться, то звертайтеся у понеділок, будемо щось вирішувати. Спитав, чи можу я провести зараз валютообмін з іншого рахунку (в мене їх кілька, у 2022-2023 рр. мав недалекоглядність кілька разів долучитися до акції купівлі валюти на депозит). Відповіли, що хоч збій вже і ліквідовано, краще утриматися від таких операцій до понеділка, якщо це не терміново.



Напевно, буду виносити з цього банку по мірі можливості, а не чекаючи термінової потреби. Сьогодні вранці у 8:12 зробив у застосунку Райффайзен Онлайн операцію обміну валюти, продав 1000 доларів з рахунку для виплат з зарахуванням гривні на Райфкарту+. Долари з рахунку успішно списалися, а операція зарахування 41700 грн на гривневу карту досі "в обробці", баланс на карті не змінився. Потім стався збій, термін ліквідації якого кілька разів відсувався на годину-дві. Гроші були потрібні терміново, добре що є ще доларовий приват-вклад у Приваті, там обмін і зняття готівки обійшлися без збоїв.Зайшов у застосунок о 17:00 – збій нарешті ліквідували, але гривня від продажу доларів на карту не надійшла. Зателефонував на гарячу лінію, там сказали, що через збій операція зависла, і що моя 1000 доларів повинна повернутися на рахунок, а якщо не повернеться, то звертайтеся у понеділок, будемо щось вирішувати. Спитав, чи можу я провести зараз валютообмін з іншого рахунку (в мене їх кілька, у 2022-2023 рр. мав недалекоглядність кілька разів долучитися до акції купівлі валюти на депозит). Відповіли, що хоч збій вже і ліквідовано, краще утриматися від таких операцій до понеділка, якщо це не терміново.Напевно, буду виносити з цього банку по мірі можливості, а не чекаючи термінової потреби.

Спробуйте обміняти 1 доллар. Якщо буде успішно, то обміняєте ще Спробуйте обміняти 1 доллар. Якщо буде успішно, то обміняєте ще citramon Повідомлень: 781 З нами з: 30.07.13 Подякував: 31 раз. Подякували: 74 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 кві, 2025 14:42 Julio написав: Сьогодні вранці у 8:12 зробив у застосунку Райффайзен Онлайн операцію обміну валюти, продав 1000 доларів з рахунку для виплат з зарахуванням гривні на Райфкарту+. Долари з рахунку успішно списалися, а операція зарахування 41700 грн на гривневу карту досі "в обробці", баланс на карті не змінився. Потім стався збій, термін ліквідації якого кілька разів відсувався на годину-дві. Гроші були потрібні терміново, добре що є ще доларовий приват-вклад у Приваті, там обмін і зняття готівки обійшлися без збоїв.



Зайшов у застосунок о 17:00 – збій нарешті ліквідували, але гривня від продажу доларів на карту не надійшла. Зателефонував на гарячу лінію, там сказали, що через збій операція зависла, і що моя 1000 доларів повинна повернутися на рахунок, а якщо не повернеться, то звертайтеся у понеділок, будемо щось вирішувати. Спитав, чи можу я провести зараз валютообмін з іншого рахунку (в мене їх кілька, у 2022-2023 рр. мав недалекоглядність кілька разів долучитися до акції купівлі валюти на депозит). Відповіли, що хоч збій вже і ліквідовано, краще утриматися від таких операцій до понеділка, якщо це не терміново.



Напевно, буду виносити з цього банку по мірі можливості, а не чекаючи термінової потреби. Сьогодні вранці у 8:12 зробив у застосунку Райффайзен Онлайн операцію обміну валюти, продав 1000 доларів з рахунку для виплат з зарахуванням гривні на Райфкарту+. Долари з рахунку успішно списалися, а операція зарахування 41700 грн на гривневу карту досі "в обробці", баланс на карті не змінився. Потім стався збій, термін ліквідації якого кілька разів відсувався на годину-дві. Гроші були потрібні терміново, добре що є ще доларовий приват-вклад у Приваті, там обмін і зняття готівки обійшлися без збоїв.Зайшов у застосунок о 17:00 – збій нарешті ліквідували, але гривня від продажу доларів на карту не надійшла. Зателефонував на гарячу лінію, там сказали, що через збій операція зависла, і що моя 1000 доларів повинна повернутися на рахунок, а якщо не повернеться, то звертайтеся у понеділок, будемо щось вирішувати. Спитав, чи можу я провести зараз валютообмін з іншого рахунку (в мене їх кілька, у 2022-2023 рр. мав недалекоглядність кілька разів долучитися до акції купівлі валюти на депозит). Відповіли, що хоч збій вже і ліквідовано, краще утриматися від таких операцій до понеділка, якщо це не терміново.Напевно, буду виносити з цього банку по мірі можливості, а не чекаючи термінової потреби.

Додано: Нед 27 кві, 2025 16:33 Julio написав: Чекати до понеділка не довелося, проблема невдовзі вирішилася, правда, не таким шляхом, як прогнозували на гарячій лінії – не долари повернулися на валютний рахунок для виплат, а гривні надійшли на картковий. Але на мене чекав новий сюрприз: вже і в Райффайзен Онлайн (подібно до МайРайф) ліміт на вихідні СЕПи складає 10 тис.грн в день. МайРайф при цьому пише, що перевищено добовий ліміт, який можна підняти через гарячу лінію, а Райффайзен Онлайн приймає запит без питань, а потім "Статус: Відхилено". Тут вже хочеш, не хочеш, доведеться щодня використовувати цей ліміт на 100%, принагідно для підстраховки знімаючи готівку, бо коли, наприклад, 30-го числа знадобиться кругла сума для погашення кредитної карти ПУМБи, можуть виникнути ускладнення з отриманням коштів, які знаходяться у "повній безпеці".

Так а чому ліміт на СЕП не підняти?



Зайшов у застосунок о 17:00 – збій нарешті ліквідували, але гривня від продажу доларів на карту не надійшла. Зателефонував на гарячу лінію, там сказали, що через збій операція зависла, і що моя 1000 доларів повинна повернутися на рахунок, а якщо не повернеться, то звертайтеся у понеділок, будемо щось вирішувати. Спитав, чи можу я провести зараз валютообмін з іншого рахунку (в мене їх кілька, у 2022-2023 рр. мав недалекоглядність кілька разів долучитися до акції купівлі валюти на депозит). Відповіли, що хоч збій вже і ліквідовано, краще утриматися від таких операцій до понеділка, якщо це не терміново.



Напевно, буду виносити з цього банку по мірі можливості, а не чекаючи термінової потреби. Сьогодні вранці у 8:12 зробив у застосунку Райффайзен Онлайн операцію обміну валюти, продав 1000 доларів з рахунку для виплат з зарахуванням гривні на Райфкарту+. Долари з рахунку успішно списалися, а операція зарахування 41700 грн на гривневу карту досі "в обробці", баланс на карті не змінився. Потім стався збій, термін ліквідації якого кілька разів відсувався на годину-дві. Гроші були потрібні терміново, добре що є ще доларовий приват-вклад у Приваті, там обмін і зняття готівки обійшлися без збоїв.Зайшов у застосунок о 17:00 – збій нарешті ліквідували, але гривня від продажу доларів на карту не надійшла. Зателефонував на гарячу лінію, там сказали, що через збій операція зависла, і що моя 1000 доларів повинна повернутися на рахунок, а якщо не повернеться, то звертайтеся у понеділок, будемо щось вирішувати. Спитав, чи можу я провести зараз валютообмін з іншого рахунку (в мене їх кілька, у 2022-2023 рр. мав недалекоглядність кілька разів долучитися до акції купівлі валюти на депозит). Відповіли, що хоч збій вже і ліквідовано, краще утриматися від таких операцій до понеділка, якщо це не терміново.Напевно, буду виносити з цього банку по мірі можливості, а не чекаючи термінової потреби.

Чекати до понеділка не довелося, проблема невдовзі вирішилася, правда, не таким шляхом, як прогнозували на гарячій лінії – не долари повернулися на валютний рахунок для виплат, а гривні надійшли на картковий. Але на мене чекав новий сюрприз: вже і в Райффайзен Онлайн (подібно до МайРайф) ліміт на вихідні СЕПи складає 10 тис.грн в день. МайРайф при цьому пише, що перевищено добовий ліміт, який можна підняти через гарячу лінію, а Райффайзен Онлайн приймає запит без питань, а потім "Статус: Відхилено". Тут вже хочеш, не хочеш, доведеться щодня використовувати цей ліміт на 100%, принагідно для підстраховки знімаючи готівку, бо коли, наприклад, 30-го числа знадобиться кругла сума для погашення кредитної карти ПУМБи, можуть виникнути ускладнення з отриманням коштів, які знаходяться у "повній безпеці". Чекати до понеділка не довелося, проблема невдовзі вирішилася, правда, не таким шляхом, як прогнозували на гарячій лінії – не долари повернулися на валютний рахунок для виплат, а гривні надійшли на картковий. Але на мене чекав новий сюрприз: вже і в Райффайзен Онлайн (подібно до МайРайф) ліміт на вихідні СЕПи складає 10 тис.грн в день. МайРайф при цьому пише, що перевищено добовий ліміт, який можна підняти через гарячу лінію, а Райффайзен Онлайн приймає запит без питань, а потім "Статус: Відхилено". Тут вже хочеш, не хочеш, доведеться щодня використовувати цей ліміт на 100%, принагідно для підстраховки знімаючи готівку, бо коли, наприклад, 30-го числа знадобиться кругла сума для погашення кредитної карти ПУМБи, можуть виникнути ускладнення з отриманням коштів, які знаходяться у "повній безпеці".



Додано: Нед 27 кві, 2025 17:26 ukr0014959 Вітаємо!

В застосунку "OLD Raiffeisen" є можливість здійснити валютообмін за курсом, який є нижчим, аніж у відділенні Банку. Додаткові комісії не застосовуються. Для обміну необхідно:

💠Увійдіть до розділу "Обмін Валют" ( Головна - платежі);

💠Оберіть рахунок, з якого переводети кошти;

💠Оберіть рахунок, на який переводети кошти;

💠Введіть суму списання або суму зарахування (друге поле буде заповнено автоматично);

💠Натисніть "Продовжити";

💠Підтвердіть операцію ОТП-паролем.

Якщо у Вас відсутній рахунок для зарахування валюти, його можна відкрити в кілька кліків в застосунку "OLD Raiffeisen". Для цього на Головній сторінці потрібно:

💠Знайти блок "Персональні пропозиції";

💠Оберіть Поточний рахунок "Для виплат";

💠Натисніть "Відкрити рахунок";

💠Оберіть необхідну валюту та перевірте свої дані;

💠Підтвердіть відкриття.

Зняти кошти можна у відділенні Банку без комісії в межах ліміту 100 000 грн на добу в еквіваленті. Попередньо варто призначити зустріч для отримання валюти. Це можна зробити в застосунку "MyRaif" ("Навушники" - "Написати в чат").

Якщо маєте додаткові питання, напишіть до Чату підтримки "MyRaif", або в приватні повідомлення Facebook/Instagram. З радістю надамо необхідну інформацію.

З повагою і турботою, фахівець Інна.

До чого тут ця простиня-заготовка? Ніхто про це не питав.



