RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 247248249250

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
11
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 09:01

  ukr0014959 написав:Так а чому ліміт на СЕП не підняти?

Підозрюю, що система лімітів "відвалилася" і її ще не відновили, принаймні "старий" додаток після входу в ліміти падає. А в "новий" його досі не завезли.
Теж наступив в суботу на ці граблі, додаток пропонував звернутися до підтримки, але мені пощастило, вистачило ліміту другої картки, прив'язаної до того ж рахунку.
vasyatko
 
Повідомлень: 337
З нами з: 26.11.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 09:20

  vasyatko написав:
  ukr0014959 написав:Так а чому ліміт на СЕП не підняти?

Підозрюю, що система лімітів "відвалилася" і її ще не відновили, принаймні "старий" додаток після входу в ліміти падає. А в "новий" його досі не завезли.
Теж наступив в суботу на ці граблі, додаток пропонував звернутися до підтримки, але мені пощастило, вистачило ліміту другої картки, прив'язаної до того ж рахунку.


А мені підтримка за пару хіилин змінила
ukr0014959
 
Повідомлень: 461
З нами з: 05.01.16
Подякував: 13 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 247248249250
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 167, 168, 169
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1680 741373
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 кві, 2025 23:29
Amethyst
МТБ Банк 1 ... 27, 28, 29
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 18:39
289 246855
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 кві, 2025 19:20
WallNutPen
А-Банк 1 ... 220, 221, 222
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
2210 1103677
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 кві, 2025 17:05
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8395)
28.04.2025 10:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.