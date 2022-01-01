ukr0014959 написав:Так а чому ліміт на СЕП не підняти?
Підозрюю, що система лімітів "відвалилася" і її ще не відновили, принаймні "старий" додаток після входу в ліміти падає. А в "новий" його досі не завезли. Теж наступив в суботу на ці граблі, додаток пропонував звернутися до підтримки, але мені пощастило, вистачило ліміту другої картки, прив'язаної до того ж рахунку.
ukr0014959 написав:Так а чому ліміт на СЕП не підняти?
Підозрюю, що система лімітів "відвалилася" і її ще не відновили, принаймні "старий" додаток після входу в ліміти падає. А в "новий" його досі не завезли. Теж наступив в суботу на ці граблі, додаток пропонував звернутися до підтримки, але мені пощастило, вистачило ліміту другої картки, прив'язаної до того ж рахунку.
ukr0014959 Вітаємо! Є кілька варіантів поповнення рахунку готівкою в касі. 1. Поповнити поточний рахунок. Зарахування коштів в касі відділення буде без комісії. Відкрити рахунок можливо у відділенні Райфу. Вартість відкриття залежить від тарифу Вашої дебетної картки. Ознайомитися із тарифами можна за посиланням: https://surl.li/iktnbl 2. Поповнити валютний картковий рахунок. Зарахування коштів в касі відділення також без комісії. Відкриття можливе у відділенні Банку. Ознайомитися із тарифами можливо за посиланням: https://surl.li/pvgfak Здійснити обмін з долара/євро на гривню онлайн можливо в застосунку "OLD Raiffeisen" на гривневу картку. Такий обмін буде за курсом в застосунку без додаткових комісій. У разі необхідності додаткової інформації, напишіть нам в приватні повідомлення Facebook/Instagram, залюбки допоможемо. З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp написав:ukr0014959 Вітаємо! Є кілька варіантів поповнення рахунку готівкою в касі. 1. Поповнити поточний рахунок. Зарахування коштів в касі відділення буде без комісії. Відкрити рахунок можливо у відділенні Райфу. Вартість відкриття залежить від тарифу Вашої дебетної картки. Ознайомитися із тарифами можна за посиланням: https://surl.li/iktnbl 2. Поповнити валютний картковий рахунок. Зарахування коштів в касі відділення також без комісії. Відкриття можливе у відділенні Банку. Ознайомитися із тарифами можливо за посиланням: https://surl.li/pvgfak Здійснити обмін з долара/євро на гривню онлайн можливо в застосунку "OLD Raiffeisen" на гривневу картку. Такий обмін буде за курсом в застосунку без додаткових комісій. У разі необхідності додаткової інформації, напишіть нам в приватні повідомлення Facebook/Instagram, залюбки допоможемо. З повагою і турботою, фахівець Інна.