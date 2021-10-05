ukr0014959 написав:Так а чому ліміт на СЕП не підняти?
Підозрюю, що система лімітів "відвалилася" і її ще не відновили, принаймні "старий" додаток після входу в ліміти падає. А в "новий" його досі не завезли. Теж наступив в суботу на ці граблі, додаток пропонував звернутися до підтримки, але мені пощастило, вистачило ліміту другої картки, прив'язаної до того ж рахунку.
ukr0014959 написав:Так а чому ліміт на СЕП не підняти?
Підозрюю, що система лімітів "відвалилася" і її ще не відновили, принаймні "старий" додаток після входу в ліміти падає. А в "новий" його досі не завезли. Теж наступив в суботу на ці граблі, додаток пропонував звернутися до підтримки, але мені пощастило, вистачило ліміту другої картки, прив'язаної до того ж рахунку.
ukr0014959 Вітаємо! Є кілька варіантів поповнення рахунку готівкою в касі. 1. Поповнити поточний рахунок. Зарахування коштів в касі відділення буде без комісії. Відкрити рахунок можливо у відділенні Райфу. Вартість відкриття залежить від тарифу Вашої дебетної картки. Ознайомитися із тарифами можна за посиланням: https://surl.li/iktnbl 2. Поповнити валютний картковий рахунок. Зарахування коштів в касі відділення також без комісії. Відкриття можливе у відділенні Банку. Ознайомитися із тарифами можливо за посиланням: https://surl.li/pvgfak Здійснити обмін з долара/євро на гривню онлайн можливо в застосунку "OLD Raiffeisen" на гривневу картку. Такий обмін буде за курсом в застосунку без додаткових комісій. У разі необхідності додаткової інформації, напишіть нам в приватні повідомлення Facebook/Instagram, залюбки допоможемо. З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp написав:ukr0014959 Вітаємо! Є кілька варіантів поповнення рахунку готівкою в касі. 1. Поповнити поточний рахунок. Зарахування коштів в касі відділення буде без комісії. Відкрити рахунок можливо у відділенні Райфу. Вартість відкриття залежить від тарифу Вашої дебетної картки. Ознайомитися із тарифами можна за посиланням: https://surl.li/iktnbl 2. Поповнити валютний картковий рахунок. Зарахування коштів в касі відділення також без комісії. Відкриття можливе у відділенні Банку. Ознайомитися із тарифами можливо за посиланням: https://surl.li/pvgfak Здійснити обмін з долара/євро на гривню онлайн можливо в застосунку "OLD Raiffeisen" на гривневу картку. Такий обмін буде за курсом в застосунку без додаткових комісій. У разі необхідності додаткової інформації, напишіть нам в приватні повідомлення Facebook/Instagram, залюбки допоможемо. З повагою і турботою, фахівець Інна.
[quote="5840435:RaifHelp"]nickvp У нашому Банку дійсно проходить акція для власників кредитних карток: при здійсненні переказів з кредитної картки через "MyRaif" або "OLD Raiffeisen", комісія становитиме 0%.
justauser написав:Це щомісячна акція в кінці місяця?
Вітаємо! Цю акцію дійсно запускаємо регулярно, тому слідкуйте за новинами та сповіщеннями в застосунку. Обов'язково проінформуємо клієнтів про повернення цієї акції. З повагою і турботою, фахівець Валерія.
ukr0014959 написав:Цікаво, а щоб бути в грейсі 100 днів потрібно виходити в 0 по кредитним, чи можна половину поповнив, потратив, потім ще половину і Грейс на новий період?
Вітаємо! Якщо у Вас кредитна картка "100 днів 2.0" (нова тарифна модель), для оновлення пільгового періоду достатньо погасити заборгованість, яка була станом на кінець попереднього дня. Після цього Ви зможете проводити операції в новому пільговому періоді. Якщо ж у Вас кредитна картка "100 днів" (стара тарифна модель), для оновлення пільгового періоду потрібно погасити всю заборгованість на поточний день, дочекатись повного опрацювання операції (коли вона зникне з розділу "В обробці" в застосунку "OLD Raiffeisen") та залишити кошти на рахунку на одну ніч. Після цього Ви зможете проводити операції в новому пільговому періоді. З повагою і турботою, фахівець Валерія.