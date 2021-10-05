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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 247248249250

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
11
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 09:01

  ukr0014959 написав:Так а чому ліміт на СЕП не підняти?

Підозрюю, що система лімітів "відвалилася" і її ще не відновили, принаймні "старий" додаток після входу в ліміти падає. А в "новий" його досі не завезли.
Теж наступив в суботу на ці граблі, додаток пропонував звернутися до підтримки, але мені пощастило, вистачило ліміту другої картки, прив'язаної до того ж рахунку.
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 09:20

  vasyatko написав:
  ukr0014959 написав:Так а чому ліміт на СЕП не підняти?

Підозрюю, що система лімітів "відвалилася" і її ще не відновили, принаймні "старий" додаток після входу в ліміти падає. А в "новий" його досі не завезли.
Теж наступив в суботу на ці граблі, додаток пропонував звернутися до підтримки, але мені пощастило, вистачило ліміту другої картки, прив'язаної до того ж рахунку.


А мені підтримка за пару хіилин змінила
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 12:01

ukr0014959 Вітаємо!
Є кілька варіантів поповнення рахунку готівкою в касі.
1. Поповнити поточний рахунок. Зарахування коштів в касі відділення буде без комісії. Відкрити рахунок можливо у відділенні Райфу. Вартість відкриття залежить від тарифу Вашої дебетної картки. Ознайомитися із тарифами можна за посиланням: https://surl.li/iktnbl
2. Поповнити валютний картковий рахунок. Зарахування коштів в касі відділення також без комісії. Відкриття можливе у відділенні Банку. Ознайомитися із тарифами можливо за посиланням: https://surl.li/pvgfak
Здійснити обмін з долара/євро на гривню онлайн можливо в застосунку "OLD Raiffeisen" на гривневу картку. Такий обмін буде за курсом в застосунку без додаткових комісій.
У разі необхідності додаткової інформації, напишіть нам в приватні повідомлення Facebook/Instagram, залюбки допоможемо.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 12:46

  RaifHelp написав:ukr0014959 Вітаємо!
Є кілька варіантів поповнення рахунку готівкою в касі.
1. Поповнити поточний рахунок. Зарахування коштів в касі відділення буде без комісії. Відкрити рахунок можливо у відділенні Райфу. Вартість відкриття залежить від тарифу Вашої дебетної картки. Ознайомитися із тарифами можна за посиланням: https://surl.li/iktnbl
2. Поповнити валютний картковий рахунок. Зарахування коштів в касі відділення також без комісії. Відкриття можливе у відділенні Банку. Ознайомитися із тарифами можливо за посиланням: https://surl.li/pvgfak
Здійснити обмін з долара/євро на гривню онлайн можливо в застосунку "OLD Raiffeisen" на гривневу картку. Такий обмін буде за курсом в застосунку без додаткових комісій.
У разі необхідності додаткової інформації, напишіть нам в приватні повідомлення Facebook/Instagram, залюбки допоможемо.
З повагою і турботою, фахівець Інна.


Дякую, все зрозуміло
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 21:56

[quote="5840435:RaifHelp"]nickvp
У нашому Банку дійсно проходить акція для власників кредитних карток: при здійсненні переказів з кредитної картки через "MyRaif" або "OLD Raiffeisen", комісія становитиме 0%.

Це щомісячна акція в кінці місяця?
justauser
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 22:28

Цікаво, а щоб бути в грейсі 100 днів потрібно виходити в 0 по кредитним, чи можна половину поповнив, потратив, потім ще половину і Грейс на новий період?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 10:39

  justauser написав:
  RaifHelp написав:nickvp
У нашому Банку дійсно проходить акція для власників кредитних карток: при здійсненні переказів з кредитної картки через "MyRaif" або "OLD Raiffeisen", комісія становитиме 0%.

Це щомісячна акція в кінці місяця?

Тут здається нічого немає постійного. І безкошвтовний переказ грошей з кредитки також. Слідкуємо
nickvp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 13:27

Re: Райффайзен Банк

  justauser написав:Це щомісячна акція в кінці місяця?

Вітаємо!
Цю акцію дійсно запускаємо регулярно, тому слідкуйте за новинами та сповіщеннями в застосунку. Обов'язково проінформуємо клієнтів про повернення цієї акції.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 13:32

Re: Райффайзен Банк

  ukr0014959 написав:Цікаво, а щоб бути в грейсі 100 днів потрібно виходити в 0 по кредитним, чи можна половину поповнив, потратив, потім ще половину і Грейс на новий період?

Вітаємо!
Якщо у Вас кредитна картка "100 днів 2.0" (нова тарифна модель), для оновлення пільгового періоду достатньо погасити заборгованість, яка була станом на кінець попереднього дня. Після цього Ви зможете проводити операції в новому пільговому періоді.
Якщо ж у Вас кредитна картка "100 днів" (стара тарифна модель), для оновлення пільгового періоду потрібно погасити всю заборгованість на поточний день, дочекатись повного опрацювання операції (коли вона зникне з розділу "В обробці" в застосунку "OLD Raiffeisen") та залишити кошти на рахунку на одну ніч. Після цього Ви зможете проводити операції в новому пільговому періоді.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
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