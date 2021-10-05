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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 тра, 2025 14:01
lamal
Вже раніше була відповідь банку. Див. Суб 12 кві, 2025 14:24
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