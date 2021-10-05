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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 248249250251

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
11
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 14:01

lamal

Вже раніше була відповідь банку. Див. Суб 12 кві, 2025 14:24
justauser
 
Повідомлень: 31
З нами з: 19.03.25
Подякував: 31 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 15:27

lamal Вітаємо!
На жаль, змінити тариф з картки "100 днів" на "100 днів 2.0" неможливо. Для цього потрібно закрити поточний кредитний рахунок "100 днів" і чекати пропозиції оформлення картки "100 днів 2.0" у застосунку "MyRaif". Заздалегідь передбачити наявність такої пропозиції немає можливості, оскільки кредитні пропозиції формуються індивідуально для кожного клієнта.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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Представник банку
 
Повідомлень: 201
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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  #<1 ... 248249250251
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