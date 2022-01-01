lamal
Вже раніше була відповідь банку. Див. Суб 12 кві, 2025 14:24
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 тра, 2025 15:27
lamal Вітаємо!
На жаль, змінити тариф з картки "100 днів" на "100 днів 2.0" неможливо. Для цього потрібно закрити поточний кредитний рахунок "100 днів" і чекати пропозиції оформлення картки "100 днів 2.0" у застосунку "MyRaif". Заздалегідь передбачити наявність такої пропозиції немає можливості, оскільки кредитні пропозиції формуються індивідуально для кожного клієнта.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
Додано: Нед 04 тра, 2025 15:04
Онлайн банкинг
Отключить версию онлайн банкинга для ПК для физ. лиц - это очень странное решение. Впервые такое вижу. Это что за ахинея? Европейский банк же, все таки. Почему я должен сервисом пользоваться только в смартфоне? При этом для бизнеса онлайн банкинг остался. Представители Райфа объясните, пожалуйста, что это происходит, что это за даунгрейд в вашем банке?
Додано: Нед 04 тра, 2025 15:14
так это не только у них, пумб, абанк, укрсиб и ещё какие-то тоже отключили, оптимизация расходов, что вы хотели...
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