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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 248249250251

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
11
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 14:01

lamal

Вже раніше була відповідь банку. Див. Суб 12 кві, 2025 14:24
justauser
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 15:27

lamal Вітаємо!
На жаль, змінити тариф з картки "100 днів" на "100 днів 2.0" неможливо. Для цього потрібно закрити поточний кредитний рахунок "100 днів" і чекати пропозиції оформлення картки "100 днів 2.0" у застосунку "MyRaif". Заздалегідь передбачити наявність такої пропозиції немає можливості, оскільки кредитні пропозиції формуються індивідуально для кожного клієнта.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 15:04

Онлайн банкинг

Отключить версию онлайн банкинга для ПК для физ. лиц - это очень странное решение. Впервые такое вижу. Это что за ахинея? Европейский банк же, все таки. Почему я должен сервисом пользоваться только в смартфоне? При этом для бизнеса онлайн банкинг остался. Представители Райфа объясните, пожалуйста, что это происходит, что это за даунгрейд в вашем банке?
jerua
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 15:14

  jerua написав:Jnrk.xbnm версию онлайн банкинга для ПК для физ. лиц - это очень странное решение. Впервые такое вижу. Это что за ахинея? Европейский банк же, все таки. Почему я должен сервисом пользоваться только в смартфоне? При этом для бизнеса онлайн банкинг остался. Представители Райфа объясните, пожалуйста, что это происходит, что это за даунгрейд в вашем ,fyrt?


так это не только у них, пумб, абанк, укрсиб и ещё какие-то тоже отключили, оптимизация расходов, что вы хотели...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 15:54

S i m

на мой взгляд ПК версия должна быть всегда приоритетной, но это если следовать здравой логике, но тут все верх дном и адекватность по ходу нет смысла искать, ее похоронили
jerua
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 16:02

  jerua написав:S i m

на мой взгляд ПК версия должна быть всегда приоритетной, но это если следовать здравой логике, но тут все верх дном и адекватность по ходу нет смысла искать, ее похоронили


всё уже давно изменилось, вы слегонца отстали, телефон у каждого в кармане, а вот пк далеко не у каждого, а есть и такие, у которых вообще нет, так что как-то так...
S i m
 
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