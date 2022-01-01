lamal
Вже раніше була відповідь банку. Див. Суб 12 кві, 2025 14:24
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 тра, 2025 15:27
lamal Вітаємо!
На жаль, змінити тариф з картки "100 днів" на "100 днів 2.0" неможливо. Для цього потрібно закрити поточний кредитний рахунок "100 днів" і чекати пропозиції оформлення картки "100 днів 2.0" у застосунку "MyRaif". Заздалегідь передбачити наявність такої пропозиції немає можливості, оскільки кредитні пропозиції формуються індивідуально для кожного клієнта.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
Додано: Нед 04 тра, 2025 15:04
Онлайн банкинг
Отключить версию онлайн банкинга для ПК для физ. лиц - это очень странное решение. Впервые такое вижу. Это что за ахинея? Европейский банк же, все таки. Почему я должен сервисом пользоваться только в смартфоне? При этом для бизнеса онлайн банкинг остался. Представители Райфа объясните, пожалуйста, что это происходит, что это за даунгрейд в вашем банке?
Додано: Нед 04 тра, 2025 15:14
так это не только у них, пумб, абанк, укрсиб и ещё какие-то тоже отключили, оптимизация расходов, что вы хотели...
Додано: Нед 04 тра, 2025 15:54
S i m
на мой взгляд ПК версия должна быть всегда приоритетной, но это если следовать здравой логике, но тут все верх дном и адекватность по ходу нет смысла искать, ее похоронили
Додано: Нед 04 тра, 2025 16:02
всё уже давно изменилось, вы слегонца отстали, телефон у каждого в кармане, а вот пк далеко не у каждого, а есть и такие, у которых вообще нет, так что как-то так...
Додано: Нед 04 тра, 2025 17:47
jerua Добрий день!
Розуміємо, що web-версія зручна для багатьох, але вирішили зосередитися на мобільному застосунку. Це рішення обумовлене його вищою безпекою, зручністю та функціональністю, такими як біометрична аутентифікація, шифрування даних і push-сповіщення.
Прямуємо та сфокусовані на розвитку «MyRaif» і залишаємо доступним для клієнтів застосунок «Raif Old», поки проводиться поступовий перехід.
Ми готові надати всю необхідну підтримку і допомогу, щоб зробити використання цих технологій максимально простим і комфортним для Вас.
З повагою і турботою, фахівець Оксана.
Додано: Нед 04 тра, 2025 18:00
А я підтримую колегу S i m. На ПК, на великому екрані, з великою клавою, набагато зручніше. Нажаль і цей банк пішов кривою стежкою недолугості.
Була гарна Веб-версія, замість неї тепер аж 2 неповноцінних додатки, де ще така дурня є?
Що стосується "не у кожного є", то Веб-ІБ можна користуватися і зі смартфона також. А от навпаки - вже на рівні програміста з симулятором Андроїд або iOS і далеко не кожен комп і його ОС потягнуть.
Додано: Нед 04 тра, 2025 18:17
а я что сказал что на пк не удобно ?
я тоже так считаю, но за эти удобства им приходится платить, что для ни не удобно...
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