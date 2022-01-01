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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 249250251252

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
11
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 20:42

Re: Райффайзен Банк

То називається прогрес. Витрати явно перевищували кількість користувачів.
ukr0014959
 
Повідомлень: 479
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1
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 11:07

На рекламу в Телеграмі гроші знаходяться у "маркетолухів". Ще вчора бачив "Валютний курсопад наближається", але дат поки не було
nickvp
 
Повідомлень: 518
З нами з: 16.10.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 66 раз.
 
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