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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 тра, 2025 20:42
Re: Райффайзен Банк
То називається прогрес. Витрати явно перевищували кількість користувачів.
Додано: Вів 06 тра, 2025 11:07
На рекламу в Телеграмі гроші знаходяться у "маркетолухів". Ще вчора бачив "Валютний курсопад наближається", але дат поки не було
Додано: Вів 06 тра, 2025 13:36
Re: Райффайзен Банк
Завтра буде.
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