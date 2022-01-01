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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 249250251252

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
11
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 20:42

Re: Райффайзен Банк

То називається прогрес. Витрати явно перевищували кількість користувачів.
ukr0014959
 
Повідомлень: 480
З нами з: 05.01.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 11:07

На рекламу в Телеграмі гроші знаходяться у "маркетолухів". Ще вчора бачив "Валютний курсопад наближається", але дат поки не було
nickvp
 
Повідомлень: 519
З нами з: 16.10.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 66 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 13:36

Re: Райффайзен Банк

Завтра буде.
andriy_z
 
Повідомлень: 120
З нами з: 05.03.14
Подякував: 38 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 16:26

Re: Райффайзен Банк

поздоровляю банк з успішною роботою на росії :D
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2880
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 191 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 17:11

  andriy_z написав:Завтра буде.

лист прийшов лише 10 хвилин тому, а пушу так і немає




Nickvp, всі шукають вигідний курс. А він - у вас в застосунку.

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Все, що потрібно — діяти вчасно.
nickvp
 
Повідомлень: 519
З нами з: 16.10.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 66 раз.
 
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  #<1 ... 249250251252
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