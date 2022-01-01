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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 тра, 2025 20:42
Re: Райффайзен Банк
То називається прогрес. Витрати явно перевищували кількість користувачів.
Додано: Вів 06 тра, 2025 11:07
На рекламу в Телеграмі гроші знаходяться у "маркетолухів". Ще вчора бачив "Валютний курсопад наближається", але дат поки не було
Додано: Вів 06 тра, 2025 13:36
Re: Райффайзен Банк
Завтра буде.
Додано: Вів 06 тра, 2025 16:26
Re: Райффайзен Банк
поздоровляю банк з успішною роботою на росії
Додано: Вів 06 тра, 2025 17:11
лист прийшов лише 10 хвилин тому, а пушу так і немає
Nickvp, всі шукають вигідний курс. А він - у вас в застосунку.
📉 7 травня купуйте валюту за найкращим курсом із валютним курсопадом від Райфу:
✔️ До 50 тис. грн/міс. з розміщенням на поточний/картковий рахунок.
✔️ До 200 тис. грн/міс. на депозит, терміном на 3 міс.
Особливості:
💳 Купувати валюту можна також кредитною карткою без комісії.
⌛ Курс євро та долара США може змінюватись.
💸 Щоб замовити готівку - пишіть в чат підтримки застосунку.
🔥 Як це зробити?
7 травня з 9:30 до 17:00 відкрийте MyRaif або натисніть нижче в листі на кнопку «Купити валюту».
⬇️ У розділі «Інше» оберіть меню «Обмін».
Все, що потрібно — діяти вчасно.
Додано: Вів 06 тра, 2025 19:31
Re: Райффайзен Банк
Вітаємо.
Райффайзен Банк в Україні є окремою юридичною особою, яка дотримується українського законодавства та вимог воєнного стану. Банк розірвав зв'язки з клієнтами та коштами, що мають російське або білоруське походження, і підтримує санкції проти країни-агресора.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
Додано: Вів 06 тра, 2025 20:09
а с материнской компанией вы тоже разорвали связь ?
мож хватит эти стандартные отписки, все, всё в курсе...
Додано: Сер 07 тра, 2025 11:37
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