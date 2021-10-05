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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 249250251252

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
11
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 20:42

Re: Райффайзен Банк

То називається прогрес. Витрати явно перевищували кількість користувачів.
ukr0014959
 
Повідомлень: 482
З нами з: 05.01.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 11:07

На рекламу в Телеграмі гроші знаходяться у "маркетолухів". Ще вчора бачив "Валютний курсопад наближається", але дат поки не було
nickvp
 
Повідомлень: 520
З нами з: 16.10.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 66 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 13:36

Re: Райффайзен Банк

Завтра буде.
andriy_z
 
Повідомлень: 120
З нами з: 05.03.14
Подякував: 38 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 16:26

Re: Райффайзен Банк

поздоровляю банк з успішною роботою на росії :D
unicdima
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Повідомлень: 2883
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 191 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 17:11

  andriy_z написав:Завтра буде.

лист прийшов лише 10 хвилин тому, а пушу так і немає




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nickvp
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 19:31

Re: Райффайзен Банк

  unicdima написав:поздоровляю банк з успішною роботою на росії

Вітаємо.
Райффайзен Банк в Україні є окремою юридичною особою, яка дотримується українського законодавства та вимог воєнного стану. Банк розірвав зв'язки з клієнтами та коштами, що мають російське або білоруське походження, і підтримує санкції проти країни-агресора.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 20:09

  RaifHelp написав:
  unicdima написав:поздоровляю банк з успішною роботою на росії

Вітаємо.
Райффайзен Банк в Україні є окремою юридичною особою, яка дотримується українського законодавства та вимог воєнного стану. Банк розірвав зв'язки з клієнтами та коштами, що мають російське або білоруське походження, і підтримує санкції проти країни-агресора.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.


а с материнской компанией вы тоже разорвали связь ?

мож хватит эти стандартные отписки, все, всё в курсе...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 23:27

Може їх Тігіпко купив, а ми й не знаємо? :D
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 11:37

  klug написав:Може їх Тігіпко купив, а ми й не знаємо? :D

та збав Боже... Такими темпами буде декілька державних і всі інші, які йому належать :mrgreen:
nickvp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 22:26

  RaifHelp написав:
  unicdima написав:поздоровляю банк з успішною роботою на росії

Вітаємо.
Райффайзен Банк в Україні є окремою юридичною особою, яка дотримується українського законодавства та вимог воєнного стану. Банк розірвав зв'язки з клієнтами та коштами, що мають російське або білоруське походження, і підтримує санкції проти країни-агресора.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.


Наша пісня гарна й нова,
Починаймо її знову!
citramon
 
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