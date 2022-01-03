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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 250251252253

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
11
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 11:20

Оплата комуналки

Теперь при оплате комуналки вылазит ошибка: "Повідомлення Portmone: p008 (У вас немає несплачених рахунків. Очикуйте на виставлення рахункiв вiд вашого постачальника послуг. Пiдписку створено. Очiкуємо на вiдповiдь компанiї)."

Ранее платил через онлайн-банкинг на сайте и таких проблем не было. Причем тут вообще Портмоне?
jerua
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 12:22

Re: Райффайзен Банк

  jerua написав:Причем тут вообще Портмоне?
Патамуша тянут счета с Портмоне. А Портмоне вот тока седня-завтра сформируют те счета. Мне седня именно на Портю всю коммуналка пришла. Ждите
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 250251252253
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