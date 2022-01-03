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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 тра, 2025 11:20
Теперь при оплате комуналки вылазит ошибка: "Повідомлення Portmone: p008 (У вас немає несплачених рахунків. Очикуйте на виставлення рахункiв вiд вашого постачальника послуг. Пiдписку створено. Очiкуємо на вiдповiдь компанiї)."
Ранее платил через онлайн-банкинг на сайте и таких проблем не было. Причем тут вообще Портмоне?
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jerua
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Додано: Суб 10 тра, 2025 12:22
jerua написав:
Причем тут вообще Портмоне?
Патамуша тянут счета с Портмоне. А Портмоне вот тока седня-завтра сформируют те счета. Мне седня именно на Портю всю коммуналка пришла. Ждите
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Amethyst
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