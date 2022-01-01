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Райффайзен Банк
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Додано: Суб 10 тра, 2025 11:20
Теперь при оплате комуналки вылазит ошибка: "Повідомлення Portmone: p008 (У вас немає несплачених рахунків. Очикуйте на виставлення рахункiв вiд вашого постачальника послуг. Пiдписку створено. Очiкуємо на вiдповiдь компанiї)."
Ранее платил через онлайн-банкинг на сайте и таких проблем не было. Причем тут вообще Портмоне?
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jerua
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Додано: Суб 10 тра, 2025 12:22
jerua написав:
Причем тут вообще Портмоне?
Патамуша тянут счета с Портмоне. А Портмоне вот тока седня-завтра сформируют те счета. Мне седня именно на Портю всю коммуналка пришла. Ждите
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Amethyst
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Додано: Суб 10 тра, 2025 17:36
jerua Добрий день!
Така помилка може з'явитися через те, що рахунок ще не виставлено для сплати. У цьому випадку потрібно зачекати.
Додатково хочемо зазначити, що отримувати інформацію по рахунку Ви можете за зверненням в чаті застосунку "MyRaif", де фахівці нададуть необхідну консультацію та допоможуть розібратися з Вашими питаннями. Для цього натисніть на значок "Навушники" та оберіть опцію "Написати в чат".
З повагою і турботою, фахівець Оксана.
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RaifHelp
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Додано: Суб 10 тра, 2025 20:48
RaifHelp написав:
erua Добрий день!
Така помилка може з'явитися через те, що рахунок ще не виставлено для сплати. У цьому випадку потрібно зачекати.
Додатково хочемо зазначити, що отримувати інформацію по рахунку Ви можете за зверненням в чаті застосунку "MyRaif", де фахівці нададуть необхідну консультацію та допоможуть розібратися з Вашими питаннями. Для цього натисніть на значок "Навушники" та оберіть опцію "Написати в чат".
З повагою і турботою, фахівець Оксана.
Так а причем тут портмоне? Какая разница: пришел там счет на новую оплату или нет? Например, я прихожу платить в кассу за комуналку, мне же на кассе не говорят, что мы не получили счет от портмоне или от какой-то другой платежной системы. Ну что за бред, прейдите в себя. Вы отключили оплату через сайт, не можете допилить ни одно из приложений нормально. Установили какие-то шизофренические правила по оплате комуналки. И это европейский банк... жесть
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jerua
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Додано: Суб 10 тра, 2025 21:14
jerua, тебе никто не мешает производить оплату по реквизитам, используя СЕП НБУ.
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Howl
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Додано: Суб 10 тра, 2025 22:06
Howl
Зачем мне такие сложности? Я раньше нормально платил через онлайн-банкинг райфа и не было никаких проблем. В чем особенность СЕП НБУ, ни разу не пользовался...
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jerua
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Додано: Суб 10 тра, 2025 23:41
jerua написав: RaifHelp написав:
erua Добрий день!
Така помилка може з'явитися через те, що рахунок ще не виставлено для сплати. У цьому випадку потрібно зачекати.
Додатково хочемо зазначити, що отримувати інформацію по рахунку Ви можете за зверненням в чаті застосунку "MyRaif", де фахівці нададуть необхідну консультацію та допоможуть розібратися з Вашими питаннями. Для цього натисніть на значок "Навушники" та оберіть опцію "Написати в чат".
З повагою і турботою, фахівець Оксана.
Так а причем тут портмоне? Какая разница: пришел там счет на новую оплату или нет? Например, я прихожу платить в кассу за комуналку, мне же на кассе не говорят, что мы не получили счет от портмоне или от какой-то другой платежной системы. Ну что за бред, прейдите в себя. Вы отключили оплату через сайт, не можете допилить ни одно из приложений нормально. Установили какие-то шизофренические правила по оплате комуналки. И это европейский банк... жесть
Ваша логіка абсолютно вірна, але в них так було завжди, вам просто щастило раніше не стикатись з цим моментом, бо платили пізніше.
Платіть краще через банки, які дають кешбек за комунальні
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Додано: Суб 10 тра, 2025 23:45
jerua написав:Howl
Зачем мне такие сложности? Я раньше нормально платил через онлайн-банкинг райфа и не было никаких проблем. В чем особенность СЕП НБУ, ни разу не пользовался...
Така послуга, як оплата комунальних в райффайзен онлайн була не завжди. Багато років тому, як він тільки з'явився, її не було, тому доводилось платить через СЕП або міжбанківським переказом за реквізитами, які вказані в квитанції постачальника послуг. Можна так зробити і зараз, як вам вірно підказали вище.
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