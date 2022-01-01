RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 250251252253

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
11
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 11:20

Оплата комуналки

Теперь при оплате комуналки вылазит ошибка: "Повідомлення Portmone: p008 (У вас немає несплачених рахунків. Очикуйте на виставлення рахункiв вiд вашого постачальника послуг. Пiдписку створено. Очiкуємо на вiдповiдь компанiї)."

Ранее платил через онлайн-банкинг на сайте и таких проблем не было. Причем тут вообще Портмоне?
jerua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 850
З нами з: 28.01.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 12:22

Re: Райффайзен Банк

  jerua написав:Причем тут вообще Портмоне?
Патамуша тянут счета с Портмоне. А Портмоне вот тока седня-завтра сформируют те счета. Мне седня именно на Портю всю коммуналка пришла. Ждите
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6399
З нами з: 05.05.21
Подякував: 488 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 17:36

jerua Добрий день!
Така помилка може з'явитися через те, що рахунок ще не виставлено для сплати. У цьому випадку потрібно зачекати.
Додатково хочемо зазначити, що отримувати інформацію по рахунку Ви можете за зверненням в чаті застосунку "MyRaif", де фахівці нададуть необхідну консультацію та допоможуть розібратися з Вашими питаннями. Для цього натисніть на значок "Навушники" та оберіть опцію "Написати в чат".
З повагою і турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 204
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 20:48

Re: Райффайзен Банк

  RaifHelp написав:erua Добрий день!
Така помилка може з'явитися через те, що рахунок ще не виставлено для сплати. У цьому випадку потрібно зачекати.
Додатково хочемо зазначити, що отримувати інформацію по рахунку Ви можете за зверненням в чаті застосунку "MyRaif", де фахівці нададуть необхідну консультацію та допоможуть розібратися з Вашими питаннями. Для цього натисніть на значок "Навушники" та оберіть опцію "Написати в чат".
З повагою і турботою, фахівець Оксана.


Так а причем тут портмоне? Какая разница: пришел там счет на новую оплату или нет? Например, я прихожу платить в кассу за комуналку, мне же на кассе не говорят, что мы не получили счет от портмоне или от какой-то другой платежной системы. Ну что за бред, прейдите в себя. Вы отключили оплату через сайт, не можете допилить ни одно из приложений нормально. Установили какие-то шизофренические правила по оплате комуналки. И это европейский банк... жесть
jerua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 850
З нами з: 28.01.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 21:14

Re: Райффайзен Банк

jerua, тебе никто не мешает производить оплату по реквизитам, используя СЕП НБУ.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6276
З нами з: 08.03.18
Подякував: 569 раз.
Подякували: 1128 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 22:06

Howl
Зачем мне такие сложности? Я раньше нормально платил через онлайн-банкинг райфа и не было никаких проблем. В чем особенность СЕП НБУ, ни разу не пользовался...
jerua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 850
З нами з: 28.01.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 23:41

  jerua написав:
  RaifHelp написав:erua Добрий день!
Така помилка може з'явитися через те, що рахунок ще не виставлено для сплати. У цьому випадку потрібно зачекати.
Додатково хочемо зазначити, що отримувати інформацію по рахунку Ви можете за зверненням в чаті застосунку "MyRaif", де фахівці нададуть необхідну консультацію та допоможуть розібратися з Вашими питаннями. Для цього натисніть на значок "Навушники" та оберіть опцію "Написати в чат".
З повагою і турботою, фахівець Оксана.


Так а причем тут портмоне? Какая разница: пришел там счет на новую оплату или нет? Например, я прихожу платить в кассу за комуналку, мне же на кассе не говорят, что мы не получили счет от портмоне или от какой-то другой платежной системы. Ну что за бред, прейдите в себя. Вы отключили оплату через сайт, не можете допилить ни одно из приложений нормально. Установили какие-то шизофренические правила по оплате комуналки. И это европейский банк... жесть


Ваша логіка абсолютно вірна, але в них так було завжди, вам просто щастило раніше не стикатись з цим моментом, бо платили пізніше.
Платіть краще через банки, які дають кешбек за комунальні :)
citramon
 
Повідомлень: 784
З нами з: 30.07.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 23:45

  jerua написав:Howl
Зачем мне такие сложности? Я раньше нормально платил через онлайн-банкинг райфа и не было никаких проблем. В чем особенность СЕП НБУ, ни разу не пользовался...


Така послуга, як оплата комунальних в райффайзен онлайн була не завжди. Багато років тому, як він тільки з'явився, її не було, тому доводилось платить через СЕП або міжбанківським переказом за реквізитами, які вказані в квитанції постачальника послуг. Можна так зробити і зараз, як вам вірно підказали вище.
citramon
 
Повідомлень: 784
З нами з: 30.07.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 11:04

Re: Райффайзен Банк

  jerua написав:В чем особенность СЕП НБУ, ни разу не пользовался...
Платёж бухгалтерией обрабатывается вручную. Вы не ждёте выставления счёта от партнёра Райфа и можете заплатить сумму как Вам хочется. Главное правильно в назначении платежа указать информацию.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6276
З нами з: 08.03.18
Подякував: 569 раз.
Подякували: 1128 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 250251252253
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 139, 140, 141
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1408 658762
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 тра, 2025 22:02
quadro_tony_da
Юнекс Банк 1 ... 146, 147, 148
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1472 512714
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 тра, 2025 13:27
lamal
Агропросперіс Банк 1 ... 16, 17, 18
lubopytnaya » Сер 02 лют, 2022 14:06
172 85869
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 тра, 2025 11:18
J

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (3976)
11.05.2025 11:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.