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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 тра, 2025 12:38
vasyatko написав:
сплата комуналки на Portmone займає менше 2 хвилин за 3 квартири.
А кешбек 1% і грейс 92
дн за це є від Альянсу
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