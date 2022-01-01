А кешбек 1% і грейс 92 дн за це є від Альянсу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 тра, 2025 12:38
Re: Райффайзен Банк
Додано: Сер 14 тра, 2025 09:29
Re: Райффайзен Банк
Райф такий смішьний.
Ще два місяці тому, коли замінили реквізити еПідтримки і попередили, що з 14 квітня припиняють зараховувати на старі реквізити куплені ОВДП, підтримка банку тупо відморозилася і повідомила, що клієнт сам дурень, бо зв'язався з КГБ-шним банком.
І зараз, якщо є виплати ОВДП на старі реквізити Райфа, клієнт сам повинен зв'язатися з кожним брокером задля зміни реквізитів виплати.
Сьогодні телефонувала тьотя і впарювала, що реквізити змінилися, поміняйте їх в Дія. На зауваження, що в Дія реквізити автоматом підтягуються з банків. І навіть, якщо я зараз щось би зміг поміняти, виплати за старими угодами будуть на старі реквізити. І змінити їх можна виключно зверненням до кожного брокера.
Тьотя дуже офігіла, сказала, що не знала про таке, а їм порадили повідомити клієнтам те, що вона озвучила.
Райф, ну якщо ви вже послали клієнтів нахер, навіщо дзвонити ще раз і впарювати херню, яка не працює? Ви зовсім там дебілів понабирали в менеджмент?
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