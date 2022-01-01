RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 251252253254

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
11
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 12:38

Re: Райффайзен Банк

  vasyatko написав:сплата комуналки на Portmone займає менше 2 хвилин за 3 квартири.
А кешбек 1% і грейс 92 дн за це є від Альянсу :idea:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6405
З нами з: 05.05.21
Подякував: 489 раз.
Подякували: 1257 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 09:29

Re: Райффайзен Банк

Райф такий смішьний.
Ще два місяці тому, коли замінили реквізити еПідтримки і попередили, що з 14 квітня припиняють зараховувати на старі реквізити куплені ОВДП, підтримка банку тупо відморозилася і повідомила, що клієнт сам дурень, бо зв'язався з КГБ-шним банком.
І зараз, якщо є виплати ОВДП на старі реквізити Райфа, клієнт сам повинен зв'язатися з кожним брокером задля зміни реквізитів виплати.

Сьогодні телефонувала тьотя і впарювала, що реквізити змінилися, поміняйте їх в Дія. На зауваження, що в Дія реквізити автоматом підтягуються з банків. І навіть, якщо я зараз щось би зміг поміняти, виплати за старими угодами будуть на старі реквізити. І змінити їх можна виключно зверненням до кожного брокера.
Тьотя дуже офігіла, сказала, що не знала про таке, а їм порадили повідомити клієнтам те, що вона озвучила.

Райф, ну якщо ви вже послали клієнтів нахер, навіщо дзвонити ще раз і впарювати херню, яка не працює? Ви зовсім там дебілів понабирали в менеджмент?
Кочевник
 
Повідомлень: 2490
З нами з: 16.02.17
Подякував: 398 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 251252253254
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 146, 147, 148
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1473 513534
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 тра, 2025 22:10
IDAN
Банк Альянс 1 ... 140, 141, 142
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1415 660384
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 тра, 2025 17:01
Amethyst
Банк Глобус 1 ... 170, 171, 172
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1717 749227
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 тра, 2025 13:30
Rack

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.