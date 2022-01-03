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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Райффайзен Банк 3.4 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
11
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 11:31

Re: Райффайзен Банк

  RaifHelp написав:Наразі Райф переходить на нову платформу, адже ми постійно працюємо над вдосконаленням існуючих продуктів та сервісів та вдосконалюємо сучасні системи. Рахунок з кредитною карткою "100 днів 2.0" відкривається саме на новій платформі, через це, на жаль, наразі змінити тариф можливо лише через закриття поточного рахунку кредитної картки.
Дебетові картки (картка АТБ) і депозитні рахунки це (перехід на нову платформу) також зачепить?
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 15:07

Олена(Альона),
Оксана-Ксенія,
Інна-Валерія,
коли ви вже перестанете гадити в мою поштову скриньку своєю супер-вигідною пропозицією депозиту під 10% річних?
Маєте аж два недороблених мобільних додатки, то й відправляйте свої вигідні пропозиції туди, як роблять всі нормальні банки, навіщо ще щодня спамити в пошту клієнту?
citramon
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 16:02

citramon
Нам дуже шкода, що дані листи завдали Вам незручностей, ні в якому разі не мали цього на меті.
Для відключення інформування про пропозиції від Банку, яке надходить на Вашу електронну пошту, можна звернутись до нашого чату застосунку "MyRaif" ("Навушники" - "Написати в чат"). Оператори допоможуть відключити дану послугу.
Також Ви отримуєте сповіщення про акції безпосередньо у застосунку. Щоб переглянути їх, просто натисніть на іконку "Дзвіночок" на головній сторінці.

З повагою і турботою, фахівець Альона.
RaifHelp
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 16:17

Re: Райффайзен Банк

  RaifHelp написав:Маємо на меті більш детально проаналізувати дане питання, тому просимо написати нам в особисті повідомлення на даній платформі свій номер телефону та ідентифікаційний код. Будемо очікувати.

З повагою і турботою, фахівець Альона.

Після надання RalfHelpу інформації фахівець банку зв'язалась зі мною, щоб "надати пояснення щодо особливостей кредитної політики банку і підтвердження того, що кредитну картку видати мені банк не може". Так як це було вже не перше пояснення "кредитної політики банку Аваль", то розмова не вдалася.
Charter
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 21:42

  RaifHelp написав:citramon
Нам дуже шкода, що дані листи завдали Вам незручностей, ні в якому разі не мали цього на меті.
Для відключення інформування про пропозиції від Банку, яке надходить на Вашу електронну пошту, можна звернутись до нашого чату застосунку "MyRaif" ("Навушники" - "Написати в чат"). Оператори допоможуть відключити дану послугу.
Також Ви отримуєте сповіщення про акції безпосередньо у застосунку. Щоб переглянути їх, просто натисніть на іконку "Дзвіночок" на головній сторінці.

З повагою і турботою, фахівець Альона.


Ви впевнені в тому, що розсилку реклами на имейл клієнта можна відключити, фахівець Олена?
Бо фахівець Оксана чомусь нічого про таку можливість не знає - viewtopic.php?p=5843361#p5843361
citramon
 
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