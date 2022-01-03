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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 тра, 2025 11:31
RaifHelp написав:
Наразі Райф переходить на нову платформу, адже ми постійно працюємо над вдосконаленням існуючих продуктів та сервісів та вдосконалюємо сучасні системи. Рахунок з кредитною карткою "100 днів 2.0" відкривається саме на новій платформі, через це, на жаль, наразі змінити тариф можливо лише через закриття поточного рахунку кредитної картки.
Дебетові картки (картка АТБ) і депозитні рахунки це (перехід на нову платформу) також зачепить?
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Додано: Нед 25 тра, 2025 15:07
Олена(Альона),
Оксана-Ксенія,
Інна-Валерія,
коли ви вже перестанете гадити в мою поштову скриньку своєю супер-вигідною пропозицією депозиту під 10% річних?
Маєте аж два недороблених мобільних додатки, то й відправляйте свої вигідні пропозиції туди, як роблять всі нормальні банки, навіщо ще щодня спамити в пошту клієнту?
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citramon
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Додано: Нед 25 тра, 2025 16:02
citramon
Нам дуже шкода, що дані листи завдали Вам незручностей, ні в якому разі не мали цього на меті.
Для відключення інформування про пропозиції від Банку, яке надходить на Вашу електронну пошту, можна звернутись до нашого чату застосунку "MyRaif" ("Навушники" - "Написати в чат"). Оператори допоможуть відключити дану послугу.
Також Ви отримуєте сповіщення про акції безпосередньо у застосунку. Щоб переглянути їх, просто натисніть на іконку "Дзвіночок" на головній сторінці.
З повагою і турботою, фахівець Альона.
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RaifHelp
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Додано: Нед 25 тра, 2025 16:17
RaifHelp написав:
Маємо на меті більш детально проаналізувати дане питання, тому просимо написати нам в особисті повідомлення на даній платформі свій номер телефону та ідентифікаційний код. Будемо очікувати.
З повагою і турботою, фахівець Альона.
Після надання RalfHelpу інформації фахівець банку зв'язалась зі мною, щоб "надати пояснення щодо особливостей кредитної політики банку і підтвердження того, що кредитну картку видати мені банк не може". Так як це було вже не перше пояснення "кредитної політики банку Аваль", то розмова не вдалася.
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Додано: Вів 27 тра, 2025 21:42
RaifHelp написав:citramon
Нам дуже шкода, що дані листи завдали Вам незручностей, ні в якому разі не мали цього на меті.
Для відключення інформування про пропозиції від Банку, яке надходить на Вашу електронну пошту, можна звернутись до нашого чату застосунку "MyRaif" ("Навушники" - "Написати в чат"). Оператори допоможуть відключити дану послугу.
Також Ви отримуєте сповіщення про акції безпосередньо у застосунку. Щоб переглянути їх, просто натисніть на іконку "Дзвіночок" на головній сторінці.
З повагою і турботою, фахівець Альона.
Ви впевнені в тому, що розсилку реклами на имейл клієнта можна відключити, фахівець Олена?
Бо фахівець Оксана чомусь нічого про таку можливість не знає - viewtopic.php?p=5843361#p5843361
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citramon
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Додано: Сер 04 чер, 2025 15:57
Курсопад очікується найближчим часом?
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asti
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Додано: Сер 04 чер, 2025 17:10
asti написав:
Курсопад очікується найближчим часом?
Вітаємо! Так, вже дуже скоро анонсуємо наступний курсопад. Очікуйте на сповіщення в застосунку "MyRaif" з датою його проведення.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
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Додано: Чет 05 чер, 2025 16:18
asti написав:
Курсопад очікується найближчим часом?
У MyRaif завтра стартує літній курсопад - і це саме той момент, коли хочеться сказати: «Ого, а оформити?»
📉 6 червня - обмінюйте валюту в MyRaif за спецкурсом:
✔️ До 50 тис. грн/міс. з розміщенням на поточний/картковий рахунок.
✔️ До 200 тис. грн/міс. на депозит, терміном на 3 міс.
Особливості:
💳 Купувати валюту можна також кредитною карткою без комісії.
⌛ Курс євро та долара США може змінюватись.
💸 Щоб замовити готівку - пишіть в чат підтримки застосунку.
🔥 Як це зробити?
6 червня з 9:30 до 17:00 відкрийте MyRaif або натисніть нижче в листі на кнопку «Купити валюту».
⬇️ У розділі «Інше» оберіть меню «Обмін».
Не потрібно шукати обмінники.
Він завтра. Вже підготовлений. Уже вигідний.
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Миша-клиент
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