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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
11
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 11:31

Re: Райффайзен Банк

  RaifHelp написав:Наразі Райф переходить на нову платформу, адже ми постійно працюємо над вдосконаленням існуючих продуктів та сервісів та вдосконалюємо сучасні системи. Рахунок з кредитною карткою "100 днів 2.0" відкривається саме на новій платформі, через це, на жаль, наразі змінити тариф можливо лише через закриття поточного рахунку кредитної картки.
Дебетові картки (картка АТБ) і депозитні рахунки це (перехід на нову платформу) також зачепить?
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 15:07

Олена(Альона),
Оксана-Ксенія,
Інна-Валерія,
коли ви вже перестанете гадити в мою поштову скриньку своєю супер-вигідною пропозицією депозиту під 10% річних?
Маєте аж два недороблених мобільних додатки, то й відправляйте свої вигідні пропозиції туди, як роблять всі нормальні банки, навіщо ще щодня спамити в пошту клієнту?
citramon
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 16:02

citramon
Нам дуже шкода, що дані листи завдали Вам незручностей, ні в якому разі не мали цього на меті.
Для відключення інформування про пропозиції від Банку, яке надходить на Вашу електронну пошту, можна звернутись до нашого чату застосунку "MyRaif" ("Навушники" - "Написати в чат"). Оператори допоможуть відключити дану послугу.
Також Ви отримуєте сповіщення про акції безпосередньо у застосунку. Щоб переглянути їх, просто натисніть на іконку "Дзвіночок" на головній сторінці.

З повагою і турботою, фахівець Альона.
RaifHelp
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 16:17

Re: Райффайзен Банк

  RaifHelp написав:Маємо на меті більш детально проаналізувати дане питання, тому просимо написати нам в особисті повідомлення на даній платформі свій номер телефону та ідентифікаційний код. Будемо очікувати.

З повагою і турботою, фахівець Альона.

Після надання RalfHelpу інформації фахівець банку зв'язалась зі мною, щоб "надати пояснення щодо особливостей кредитної політики банку і підтвердження того, що кредитну картку видати мені банк не може". Так як це було вже не перше пояснення "кредитної політики банку Аваль", то розмова не вдалася.
Charter
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 21:42

  RaifHelp написав:citramon
Нам дуже шкода, що дані листи завдали Вам незручностей, ні в якому разі не мали цього на меті.
Для відключення інформування про пропозиції від Банку, яке надходить на Вашу електронну пошту, можна звернутись до нашого чату застосунку "MyRaif" ("Навушники" - "Написати в чат"). Оператори допоможуть відключити дану послугу.
Також Ви отримуєте сповіщення про акції безпосередньо у застосунку. Щоб переглянути їх, просто натисніть на іконку "Дзвіночок" на головній сторінці.

З повагою і турботою, фахівець Альона.


Ви впевнені в тому, що розсилку реклами на имейл клієнта можна відключити, фахівець Олена?
Бо фахівець Оксана чомусь нічого про таку можливість не знає - viewtopic.php?p=5843361#p5843361
citramon
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 15:57

Курсопад очікується найближчим часом?
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 17:10

Re: Райффайзен Банк

  asti написав:Курсопад очікується найближчим часом?

Вітаємо! Так, вже дуже скоро анонсуємо наступний курсопад. Очікуйте на сповіщення в застосунку "MyRaif" з датою його проведення.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 16:18

  asti написав:Курсопад очікується найближчим часом?


У MyRaif завтра стартує літній курсопад - і це саме той момент, коли хочеться сказати: «Ого, а оформити?»

📉 6 червня - обмінюйте валюту в MyRaif за спецкурсом:

✔️ До 50 тис. грн/міс. з розміщенням на поточний/картковий рахунок.
✔️ До 200 тис. грн/міс. на депозит, терміном на 3 міс.

Особливості:

💳 Купувати валюту можна також кредитною карткою без комісії.
⌛ Курс євро та долара США може змінюватись.
💸 Щоб замовити готівку - пишіть в чат підтримки застосунку.


🔥 Як це зробити?
6 червня з 9:30 до 17:00 відкрийте MyRaif або натисніть нижче в листі на кнопку «Купити валюту».
⬇️ У розділі «Інше» оберіть меню «Обмін».

Не потрібно шукати обмінники.

Він завтра. Вже підготовлений. Уже вигідний.
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 14:20

Re: Райффайзен Банк

Приложение MyRaif лежит, половина разделов не работает,
написать в чат поддержки нельзя,
делал СЭП платежи в банк Альянс, ни один из них не прошел.
Поддержка ответа, два часа прошло, до сих пор никакого не дала.
акет
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 15:11

Re: Райффайзен Банк

Пішов третій тиждень, як намагаюся стати клієнтом банку та відповідно відкрити картки Райфкартка та єПідтримка.
Моє питання не вирішується – ні у застосунку банку, ні операторами Тетяна 465, Наталія 641, Анна 13 (Гана 13?), Олександр 23, Діана 661, а ні у відділенні банку за адресою м. Київ, Шевченківське відділення №11 04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 32 – посилаються на потребу надання документів, які підтверджують джерело походження коштів. Мобільні оператори наполягають на потребу знову відвідати відділення, а відповідно у відділенні посилаються на те, що документи вони надали на розгляд у відповідний підрозділ банку. Звернення на електрону адресу office@raiffeisen.ua та info@help.raiffeisen.ua від 20 июня 2025, 09:04 досі не розглянуто. Документи, які підтверджують джерело походження коштів надані (і це все лише заради відкриття картки єПідтримка!)
VASH
 
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