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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 чер, 2025 16:01
VASH написав:
...відкрити картки Райфкартка та єПідтримка.
...від 20 июня 2025, 09:04 досі не розглянуто. Документи, які підтверджують джерело походження коштів надані (і це все лише заради відкриття картки єПідтримка!)
Вибачте, а навіщо ви це усе робите, навіщо власне вам Райф, а не любий інший банк?
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Додано: Чет 26 чер, 2025 16:10
VASH написав:
Пішов третій тиждень, як намагаюся стати клієнтом банку та відповідно відкрити картки Райфкартка та єПідтримка.
Моє питання не вирішується – ні у застосунку банку, ні операторами Тетяна 465, Наталія 641, Анна 13 (Гана 13?), Олександр 23, Діана 661, а ні у відділенні банку за адресою м. Київ, Шевченківське відділення №11 04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 32 – посилаються на потребу надання документів, які підтверджують джерело походження коштів. Мобільні оператори наполягають на потребу знову відвідати відділення, а відповідно у відділенні посилаються на те, що документи вони надали на розгляд у відповідний підрозділ банку. Звернення на електрону адресу office@raiffeisen.ua
та info@help.raiffeisen.ua
від 20 июня 2025, 09:04 досі не розглянуто. Документи, які підтверджують джерело походження коштів надані (і це все лише заради відкриття картки єПідтримка!)
це передвіщення. тікай звідти.
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