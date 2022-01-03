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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 чер, 2025 12:31
Navegantes написав: edgar_po написав:
це стандартні ваші відмазким, яким вчать на стажуванні та які не відповідають на прямі запитання, що ставлять вашим фахівцям. Таких відмазок стосвно вашого банку тисячі, особливо на форумі Мінфіну, де постійні вибачення та вам постійно прикро.
Це ви банку адресуєте чи мені?) Якщо що, мій допис то якраз стьоб на стандартні відмазки банків
звичайно, присвячується надвічливим працівникам банку
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Додано: Нед 29 чер, 2025 17:27
VASH - це звичайна, стандартна процедура банку, який зовсім не зацікавлений у клієнтах. Скоріше навіть - банк все робить для того, щоб позбутися клієнтів. Так що вас просто попереджають...
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