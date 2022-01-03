Navegantes написав:
Це ви банку адресуєте чи мені?) Якщо що, мій допис то якраз стьоб на стандартні відмазки банків
звичайно, присвячується надвічливим працівникам банку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 чер, 2025 12:31
звичайно, присвячується надвічливим працівникам банку
Додано: Нед 29 чер, 2025 17:27
VASH - це звичайна, стандартна процедура банку, який зовсім не зацікавлений у клієнтах. Скоріше навіть - банк все робить для того, щоб позбутися клієнтів. Так що вас просто попереджають...
Додано: Пон 30 чер, 2025 09:03
По 100 дней достаточно погасить минимальный платёж p2p или сегодня уже только СЭП?
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