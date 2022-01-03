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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 255256257258

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 43
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
8
2- Погане. Некомпетентне.
9%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
11
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 12:31

  Navegantes написав:
  edgar_po написав:це стандартні ваші відмазким, яким вчать на стажуванні та які не відповідають на прямі запитання, що ставлять вашим фахівцям. Таких відмазок стосвно вашого банку тисячі, особливо на форумі Мінфіну, де постійні вибачення та вам постійно прикро.


Це ви банку адресуєте чи мені?) Якщо що, мій допис то якраз стьоб на стандартні відмазки банків


звичайно, присвячується надвічливим працівникам банку
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 17:27

VASH - це звичайна, стандартна процедура банку, який зовсім не зацікавлений у клієнтах. Скоріше навіть - банк все робить для того, щоб позбутися клієнтів. Так що вас просто попереджають...
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 09:03

По 100 дней достаточно погасить минимальный платёж p2p или сегодня уже только СЭП?
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