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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 лип, 2025 15:42
greenozon Добрий день!
В застосунку "MyRaif" при здійсненні платежу IBAN є можливість обрати "миттєвий платіж":
• Якщо банк отримувача приєднаний до послуги "миттєві платежі" 4.1 від НБУ, "бігунок" буде активний;
• Послуга доступна для резидентів (відправників та отримувачів);
• Отримувач отримає кошти протягом 10 секунд;
• Ліміт на одну операцію - 100 000 грн.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
Додано: Сер 02 лип, 2025 18:45
Re: Райффайзен Банк
Цікавий алгоритм роботи чату в MyRaif.
Пишеш повідомлення, а воно через хвилину просто зникає, пишеш знову і так по колу.
Червоний знак оклику під повідомленням що означає? Що його тільки Рея побачила?
Додано: Сер 02 лип, 2025 18:50
Додано: Сер 02 лип, 2025 19:46
Arbitr
Добрий день!
Наразі в чаті нашого застосунку "MyRaif" дійсно наявна проблема з відправленням повідомлень. Хочемо запевнити, що ми вже працюємо над цим та колеги роблять все для виправлення.
Наразі отримати допомогу Ви можете зателефонувавши до нашого інформаційного центру за номерами : 0800500500 по Україні чи +380442309998 із-за кордону (за тарифами оператора)
Перепрошуємо за незручності та дякуємо за розуміння!
З повагою та турботою, фахівець Альона
Додано: Чет 03 лип, 2025 13:48
Курс не курс
RaifHelp
Шановний представник банку.
Рятуйте новий застосунок!
Хочу міняти валюту.
В старому застосунку курс 41.77,
але не можна здійснити обмін, пише обмін валют в MyRaif.
Переходжу туди, а там курс 41,80..., через декілька хвилин 41,86,
ще через малий час 47,87!
Астанавітєсь!
Рея по телефону з операторм не з'єднує, посилає на навушнички в додатку.
А чат не працює. Місцева Рея тільки питає, що хочу,
а відповіді не дає.
Ахтунг!
Додано: Чет 03 лип, 2025 14:11
Re: Райффайзен Банк
Додано: Чет 03 лип, 2025 14:19
Re: Райффайзен Банк
Вітаємо!
Нам дуже шкода, що виникло таке непорозуміння. Справа в тому, що в застосунку "MyRaif" динамічні курси, які оновлюються автоматично, а в "OLD Raiffeisen" курси оновлюються вручну, тому вони можуть відрізнятись. Рекомендуємо орієнтуватись саме на курс в "MyRaif" - він актуальний та застосовується при виконанні обміну.
Що стосується чату застосунку, наразі дійсно при написанні в чат може виникати помилка у частини користувачів. Приносимо вибачення за незручності, ми активно працюємо над вирішенням проблеми.
Поки чат в "MyRaif" не працює, Ви можете зв'язатись з нами в чаті у Вайбері:
З повагою та турботою, фахівець Валерія.
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