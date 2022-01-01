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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 257258259260>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 43
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
8
2- Погане. Некомпетентне.
9%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
11
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 13:54

nickvp Ще не підтримує Credit Agricole
hv
 
Повідомлень: 210
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 15:42

greenozon Добрий день!
В застосунку "MyRaif" при здійсненні платежу IBAN є можливість обрати "миттєвий платіж":
• Якщо банк отримувача приєднаний до послуги "миттєві платежі" 4.1 від НБУ, "бігунок" буде активний;
• Послуга доступна для резидентів (відправників та отримувачів);
• Отримувач отримає кошти протягом 10 секунд;
• Ліміт на одну операцію - 100 000 грн.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 18:45

Re: Райффайзен Банк

Цікавий алгоритм роботи чату в MyRaif.
Пишеш повідомлення, а воно через хвилину просто зникає, пишеш знову і так по колу.

Червоний знак оклику під повідомленням що означає? Що його тільки Рея побачила?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 18:50

  Arbitr написав:Цікавий алгоритм роботи чату в MyRaif.
Пишеш повідомлення, а воно через хвилину просто зникає, пишеш знову і так по колу.

Було таке теж.

I в чатi аппки банку Sense аналогiчно
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 19:46

Arbitr
Добрий день!

Наразі в чаті нашого застосунку "MyRaif" дійсно наявна проблема з відправленням повідомлень. Хочемо запевнити, що ми вже працюємо над цим та колеги роблять все для виправлення.
Наразі отримати допомогу Ви можете зателефонувавши до нашого інформаційного центру за номерами : 0800500500 по Україні чи +380442309998 із-за кордону (за тарифами оператора)
Перепрошуємо за незручності та дякуємо за розуміння!

З повагою та турботою, фахівець Альона
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 12:44

Доброго дня!
Акція курсопад очікується ближчим часом?
asti
 
Повідомлень: 4469
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Подякували: 755 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 13:48

Курс не курс

RaifHelp
Шановний представник банку.
Рятуйте новий застосунок!
Хочу міняти валюту.
В старому застосунку курс 41.77,
але не можна здійснити обмін, пише обмін валют в MyRaif.
Переходжу туди, а там курс 41,80..., через декілька хвилин 41,86,
ще через малий час 47,87!
Астанавітєсь!
Рея по телефону з операторм не з'єднує, посилає на навушнички в додатку.
А чат не працює. Місцева Рея тільки питає, що хочу,
а відповіді не дає.
Ахтунг!
konokrad
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 14:11

Re: Райффайзен Банк

  asti написав:Доброго дня!
Акція курсопад очікується ближчим часом?

Вітаємо!
Приємно бачити зростаючу популярність наших курсопадів. Як тільки визначимо дату, обов'язково повідомимо🙂 Слідкуйте за новинами на наших соціальних мережах та сайті Банку!
З повагою та турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 14:19

Re: Райффайзен Банк

  konokrad написав:Шановний представник банку.
Рятуйте новий застосунок!
Хочу міняти валюту.
В старому застосунку курс 41.77,
але не можна здійснити обмін, пише обмін валют в MyRaif.
Переходжу туди, а там курс 41,80..., через декілька хвилин 41,86,
ще через малий час 47,87!
Астанавітєсь!
Рея по телефону з операторм не з'єднує, посилає на навушнички в додатку.
А чат не працює. Місцева Рея тільки питає, що хочу,
а відповіді не дає.
Ахтунг!

Вітаємо!
Нам дуже шкода, що виникло таке непорозуміння. Справа в тому, що в застосунку "MyRaif" динамічні курси, які оновлюються автоматично, а в "OLD Raiffeisen" курси оновлюються вручну, тому вони можуть відрізнятись. Рекомендуємо орієнтуватись саме на курс в "MyRaif" - він актуальний та застосовується при виконанні обміну.
Що стосується чату застосунку, наразі дійсно при написанні в чат може виникати помилка у частини користувачів. Приносимо вибачення за незручності, ми активно працюємо над вирішенням проблеми.
Поки чат в "MyRaif" не працює, Ви можете зв'язатись з нами в чаті у Вайбері: https://viber.com/raifhelp_bot - для зв'язку з оператором натискаєте "Інше питання" - "Задати інше питання". Дякуємо за Ваше терпіння💛
З повагою та турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 17:01

Re: Райффайзен Банк

Чи є у банку рефералка, щоби отримати якийсь бонус за відкриття або новому клієнту?
idealstorm
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