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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 44
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
8
2- Погане. Некомпетентне.
11%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
11
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 10:09

  alibob написав:
  Amethyst написав:Нєє, ну а чоо -- норм. За 5 хв перевипустив пластик на НовуПошту

Зображення

Подробиці можна?
Доставка безкоштовна?
Іменний пластик чи інстант?
Перевипуск по закінченню терміну дії чи за власною ініціативою?
Дякую

Шаровий перевипуск і доставка на НП іменного Сігнейча (Престиж) по терміну (було 08/24), бо треба дійсні циферки на картці.

ПС. Отримувати картки від Райфу стало ще зручніше
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 07:35

Просто цікаво: а для чого зараз потрібен пластик, крім зняття готівки у банкоматах?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 07:50

Искатель

У Турції, наприклад, поза Стамбулом багато старих терміналів, які не сприймають NFC, ба більше, можуть бути взагалі без пей-паса.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 07:57

  Amid написав:Искатель

У Турції, наприклад, поза Стамбулом багато старих терміналів, які не сприймають NFC, ба більше, можуть бути взагалі без пей-паса.

Найближчим часом Турція мені (та й Вам, гадаю) не світить.
Але дякую за відповідь.
Для закордонних поїздок, звісно, краще мати пластик.
Искатель
 
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