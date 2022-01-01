Искатель написав:Просто цікаво: а для чого зараз потрібен пластик, крім зняття готівки у банкоматах?
Имено в райфе пластик был очень нужен - для каруселей - пополнять карту через их чудо кэш-ин-"шайтан машину". Виртуалку добавленную в г-пей банкомат на пополнение брать никак не хотел - пришлось тогда всем членам семьи сделать по пластику. Сейчас когда карусель остановили - бывают раз в месяц акции - но пальто уже не то - поэтому согласен сейчас пластик тут стал малоактуален
Подтверждаю отзывы о банке выше как неадекватного партнера, удел которого максимум "валютные" акции.
Раза четыре звонили из банка за последние пару месяцев - "вы такой отличный клиент, хотим вам предложить кредитную карту с кучей плюшек, только придите".
Мне карта не особо была нужна, но раз такая настойчивость и персонализированость, так и быть решил сходить.
По итогу, в отделении работает только один сотрудник с клиентами, поэтому, хоят и очередь небольшая, ждал около получаса. Далее подача заявки на кредитку и отказ, без всяких объяснений (если что белый доход и все такое).
По итогу у менагера сразу с порога нуна требовать какунить мерч-замануху: флешку, сумку, футболку... ну на крайняк, блоХнотик и ручку... Бо в 99.99% случаях менагер просто получил свои 5 копеек у КиПиАй, а дальше трава не рости
Setta написав:Подтверждаю отзывы о банке выше как неадекватного партнера, удел которого максимум "валютные" акции.
Раза четыре звонили из банка за последние пару месяцев - "вы такой отличный клиент, хотим вам предложить кредитную карту с кучей плюшек, только придите".
Мне карта не особо была нужна, но раз такая настойчивость и персонализированость, так и быть решил сходить.
По итогу, в отделении работает только один сотрудник с клиентами, поэтому, хоят и очередь небольшая, ждал около получаса. Далее подача заявки на кредитку и отказ, без всяких объяснений (если что белый доход и все такое).
Убил кучу времени, делайте выводы.
Вітаємо. Нам дуже шкода, що ця ситуація могла спричинити Вам незручності, адже Ви сподівалися на позитивний результат і витратили час на візит до відділення. Хочемо пояснити, що наші пропозиції є попередньо погодженими, а остаточне оформлення залежить від аналізу поданого у відділенні або в застосунку "MyRaif" запиту. При аналізі можливості оформлення кредиту враховуються багато критеріїв, серед яких: дохід, стабільність надходжень, кредитна історія та інші. Дуже прикро, що цього разу Ви отримали відмову. Ми постійно аналізуємо можливість кредитування для кожного з клієнтів. Пропозиція може знову бути сформована через 30 днів, і ми сподіваємося, що наступна спроба буде успішною для Вас. З повагою та турботою, фахівець Валерія.
Setta написав:Подтверждаю отзывы о банке выше как неадекватного партнера, удел которого максимум "валютные" акции.
Раза четыре звонили из банка за последние пару месяцев - "вы такой отличный клиент, хотим вам предложить кредитную карту с кучей плюшек, только придите".
Мне карта не особо была нужна, но раз такая настойчивость и персонализированость, так и быть решил сходить.
По итогу, в отделении работает только один сотрудник с клиентами, поэтому, хоят и очередь небольшая, ждал около получаса. Далее подача заявки на кредитку и отказ, без всяких объяснений (если что белый доход и все такое).
Убил кучу времени, делайте выводы.
Вітаємо. Нам дуже шкода, що ця ситуація могла спричинити Вам незручності, адже Ви сподівалися на позитивний результат і витратили час на візит до відділення. Хочемо пояснити, що наші пропозиції є попередньо погодженими, а остаточне оформлення залежить від аналізу поданого у відділенні або в застосунку "MyRaif" запиту. При аналізі можливості оформлення кредиту враховуються багато критеріїв, серед яких: дохід, стабільність надходжень, кредитна історія та інші. Дуже прикро, що цього разу Ви отримали відмову. Ми постійно аналізуємо можливість кредитування для кожного з клієнтів. Пропозиція може знову бути сформована через 30 днів, і ми сподіваємося, що наступна спроба буде успішною для Вас. З повагою та турботою, фахівець Валерія.
Нет, фахивэць Валерия, следующей попытки не будет.