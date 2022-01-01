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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 44
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
8
2- Погане. Некомпетентне.
11%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
11
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 10:09

  alibob написав:
  Amethyst написав:Нєє, ну а чоо -- норм. За 5 хв перевипустив пластик на НовуПошту

Зображення

Подробиці можна?
Доставка безкоштовна?
Іменний пластик чи інстант?
Перевипуск по закінченню терміну дії чи за власною ініціативою?
Дякую

Шаровий перевипуск і доставка на НП іменного Сігнейча (Престиж) по терміну (було 08/24), бо треба дійсні циферки на картці.

ПС. Отримувати картки від Райфу стало ще зручніше
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 07:35

Просто цікаво: а для чого зараз потрібен пластик, крім зняття готівки у банкоматах?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 07:50

Искатель

У Турції, наприклад, поза Стамбулом багато старих терміналів, які не сприймають NFC, ба більше, можуть бути взагалі без пей-паса.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 07:57

  Amid написав:Искатель

У Турції, наприклад, поза Стамбулом багато старих терміналів, які не сприймають NFC, ба більше, можуть бути взагалі без пей-паса.

Найближчим часом Турція мені (та й Вам, гадаю) не світить.
Але дякую за відповідь.
Для закордонних поїздок, звісно, краще мати пластик.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 12:26

  Искатель написав:Просто цікаво: а для чого зараз потрібен пластик, крім зняття готівки у банкоматах?

Имено в райфе пластик был очень нужен - для каруселей - пополнять карту через их чудо кэш-ин-"шайтан машину". Виртуалку добавленную в г-пей банкомат на пополнение брать никак не хотел - пришлось тогда всем членам семьи сделать по пластику. Сейчас когда карусель остановили - бывают раз в месяц акции - но пальто уже не то - поэтому согласен сейчас пластик тут стал малоактуален
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 12:55

Re: Райффайзен Банк

Подтверждаю отзывы о банке выше как неадекватного партнера, удел которого максимум "валютные" акции.

Раза четыре звонили из банка за последние пару месяцев - "вы такой отличный клиент, хотим вам предложить кредитную карту с кучей плюшек, только придите".

Мне карта не особо была нужна, но раз такая настойчивость и персонализированость, так и быть решил сходить.

По итогу, в отделении работает только один сотрудник с клиентами, поэтому, хоят и очередь небольшая, ждал около получаса.
Далее подача заявки на кредитку и отказ, без всяких объяснений (если что белый доход и все такое).

Убил кучу времени, делайте выводы.
Setta
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 14:36

Re: Райффайзен Банк

  Setta написав:По итогу...
По итогу у менагера сразу с порога нуна требовать какунить мерч-замануху: флешку, сумку, футболку... ну на крайняк, блоХнотик и ручку... Бо в 99.99% случаях менагер просто получил свои 5 копеек у КиПиАй, а дальше трава не рости :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 19:44

Re: Райффайзен Банк

  Setta написав:Подтверждаю отзывы о банке выше как неадекватного партнера, удел которого максимум "валютные" акции.

Раза четыре звонили из банка за последние пару месяцев - "вы такой отличный клиент, хотим вам предложить кредитную карту с кучей плюшек, только придите".

Мне карта не особо была нужна, но раз такая настойчивость и персонализированость, так и быть решил сходить.

По итогу, в отделении работает только один сотрудник с клиентами, поэтому, хоят и очередь небольшая, ждал около получаса.
Далее подача заявки на кредитку и отказ, без всяких объяснений (если что белый доход и все такое).

Убил кучу времени, делайте выводы.


Вітаємо.
Нам дуже шкода, що ця ситуація могла спричинити Вам незручності, адже Ви сподівалися на позитивний результат і витратили час на візит до відділення. Хочемо пояснити, що наші пропозиції є попередньо погодженими, а остаточне оформлення залежить від аналізу поданого у відділенні або в застосунку "MyRaif" запиту. При аналізі можливості оформлення кредиту враховуються багато критеріїв, серед яких: дохід, стабільність надходжень, кредитна історія та інші. Дуже прикро, що цього разу Ви отримали відмову.
Ми постійно аналізуємо можливість кредитування для кожного з клієнтів. Пропозиція може знову бути сформована через 30 днів, і ми сподіваємося, що наступна спроба буде успішною для Вас.
З повагою та турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 23:10

  RaifHelp написав:
  Setta написав:Подтверждаю отзывы о банке выше как неадекватного партнера, удел которого максимум "валютные" акции.

Раза четыре звонили из банка за последние пару месяцев - "вы такой отличный клиент, хотим вам предложить кредитную карту с кучей плюшек, только придите".

Мне карта не особо была нужна, но раз такая настойчивость и персонализированость, так и быть решил сходить.

По итогу, в отделении работает только один сотрудник с клиентами, поэтому, хоят и очередь небольшая, ждал около получаса.
Далее подача заявки на кредитку и отказ, без всяких объяснений (если что белый доход и все такое).

Убил кучу времени, делайте выводы.


Вітаємо.
Нам дуже шкода, що ця ситуація могла спричинити Вам незручності, адже Ви сподівалися на позитивний результат і витратили час на візит до відділення. Хочемо пояснити, що наші пропозиції є попередньо погодженими, а остаточне оформлення залежить від аналізу поданого у відділенні або в застосунку "MyRaif" запиту. При аналізі можливості оформлення кредиту враховуються багато критеріїв, серед яких: дохід, стабільність надходжень, кредитна історія та інші. Дуже прикро, що цього разу Ви отримали відмову.
Ми постійно аналізуємо можливість кредитування для кожного з клієнтів. Пропозиція може знову бути сформована через 30 днів, і ми сподіваємося, що наступна спроба буде успішною для Вас.
З повагою та турботою, фахівець Валерія.


Нет, фахивэць Валерия, следующей попытки не будет.
Setta
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