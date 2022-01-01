КиПиАй менагер отримає тільки в випадку, якщо клієнт таки оформить картку чи кредит, а не просто за анкету і запит. Тож зацікавленість і клієнта і менагера в оформлені кредитки - обоюдна. Але іншій відділ це все портить )))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 лип, 2025 17:50
КиПиАй менагер отримає тільки в випадку, якщо клієнт таки оформить картку чи кредит, а не просто за анкету і запит. Тож зацікавленість і клієнта і менагера в оформлені кредитки - обоюдна. Але іншій відділ це все портить )))
Додано: Нед 20 лип, 2025 17:53
Нєє. Отримує за підготовку доків, за отримання ліміту, за користування лімітом, і за ефеХтивність викоритання ліміту
Додано: Нед 20 лип, 2025 18:18
Re: Райффайзен Банк
Кінчений банк з кінченою підтримкою. Взяли й обмежили IBAN перекази на власні рахунки в інших банках, при тому що не так давно запевняли що такі перекази в ліміти не входять. Прикриваються недолугим меморандумом, ще й пишуть "ми зберігаємо ці ліміти задля вашої фінансової безпеки".
Додано: Пон 21 лип, 2025 14:34
Так, перекази між власними рахунками дуже небезпечні - гроші можуть випадково опинитися розміщеними на більш вигідних умовах.
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