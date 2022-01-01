КиПиАй менагер отримає тільки в випадку, якщо клієнт таки оформить картку чи кредит, а не просто за анкету і запит. Тож зацікавленість і клієнта і менагера в оформлені кредитки - обоюдна. Але іншій відділ це все портить )))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 лип, 2025 17:50
КиПиАй менагер отримає тільки в випадку, якщо клієнт таки оформить картку чи кредит, а не просто за анкету і запит. Тож зацікавленість і клієнта і менагера в оформлені кредитки - обоюдна. Але іншій відділ це все портить )))
Додано: Нед 20 лип, 2025 17:53
Нєє. Отримує за підготовку доків, за отримання ліміту, за користування лімітом, і за ефеХтивність викоритання ліміту
Додано: Нед 20 лип, 2025 18:18
Re: Райффайзен Банк
Кінчений банк з кінченою підтримкою. Взяли й обмежили IBAN перекази на власні рахунки в інших банках, при тому що не так давно запевняли що такі перекази в ліміти не входять. Прикриваються недолугим меморандумом, ще й пишуть "ми зберігаємо ці ліміти задля вашої фінансової безпеки".
Додано: Пон 21 лип, 2025 14:34
Так, перекази між власними рахунками дуже небезпечні - гроші можуть випадково опинитися розміщеними на більш вигідних умовах.
Додано: Пон 21 лип, 2025 17:07
Navegantes Добрий день!
Відверто кажучи, нам щиро прикро, що Ви отримали саме таке враження, щодо співпраці з Райфом. Ми дбаємо про кошти клієнтів і ретельно перевіряємо кожну операцію, щоб забезпечити їх захист. Дотримуємося всіх вимог чинного законодавства та постанов НБУ, щоб гарантувати надійність наших послуг.
Перекази між власними рахунками, відкритими в одному банку, не мають обмежень (включаючи перекази з картки на картку та IBAN перекази). Однак, якщо Ви здійснюєте переказ за межі банку (навіть на рахунок, відкритий на Ваше ім'я), на такі перекази наразі діють ліміти. Щоб збільшити ліміт, потрібно оновити інформацію про дохід або підтвердити, що займаєтеся волонтерською діяльністю. Детальну інформацію про ліміти та список необхідних документів можете знайти на сайті банку за посиланням:
Надіслати документи можна в чаті "MyRaif" (виберіть "Навушники" - "Написати в чат"). Наші оператори з радістю допоможуть.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Додано: Пон 21 лип, 2025 17:23
Шановна фахівець Оксана,
мною прийняте рішення припинити співпрацю з вашим банком. Це займе певний час, поки я не переналаштую деякі процеси. Я не маю жодного бажання працювати в тих умовах, які ви мені виставляєте. Тому пропоную вам вибрати "Навушники" і....
Додано: Пон 21 лип, 2025 17:26
Re: Райффайзен Банк
"Брєд сивої кобили". Це Райф видумав одноосібно спираючись на меморандум. Як можна зараховувати в ліміт кошти однієї фізичної особи? Обмеження були введені для боротьби з тіньовими операціями та шахрайством. Ліміти встановлені для переказів з картки на картку МІЖ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ, тобто різними особами. Не пишіть фігню, фахівець Оксана. Але ні, який же ви фахівець?
Востаннє редагувалось edgar_po в Пон 21 лип, 2025 17:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 лип, 2025 17:30
Re: Райффайзен Банк
Треба також прийняти рішення заблокувати всі кредитні кошти банку, поки він не надасть всі документи про походження коштів і доведе, що повністю і честно сплатив всі податки українському суспільству та не вінансує агресора в будь-яким чином. То що ви окрема юридична особа ми всі знаємо, можете це не писати.
Востаннє редагувалось edgar_po в Пон 21 лип, 2025 17:32, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 21 лип, 2025 17:30
Re: Райффайзен Банк
Додано: Пон 21 лип, 2025 17:30
Вони абсолютно непритомні. Я вже втомився їм пояснювати очевидні речі. А як красиво все розписують у річних звітах, аж зачитаєшся. А по факту just a shit
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