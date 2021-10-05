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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 лип, 2025 22:34
aanonimovic594 написав:Navegantes
Щодо переходу до нової бази - це майже так у кожного банку, це тупо дефолтні проблеми у всіх, просто у когось більше, у когось менше
Ви розумієте значення виразу "дефолтні проблеми" у контексті банків?
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Додано: Вів 29 лип, 2025 17:08
Вітаю, а є від банку реферальна програма на Райфкартку для нового клієнта?
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extreme_lviv_ua
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Додано: Вів 29 лип, 2025 17:26
extreme_lviv_ua написав:
Вітаю, а є від банку реферальна програма на Райфкартку для нового клієнта?
Фізособа/ФОП/Юрособа може порекомендувати юрособу/ФОП. Заяву треба заповнювати.https://raiffeisen.ua/biznesu/klub-moj- ... erom-banku
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Додано: Чет 31 лип, 2025 18:02
Комусь райф підняв кредитний ліміт вчора-позавчора?
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Boundless
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Додано: Чет 31 лип, 2025 22:16
Boundless написав:
Комусь райф підняв кредитний ліміт вчора-позавчора?
Всього один раз підняли за все користування. Користуюсь близько 3 років
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tarasum
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