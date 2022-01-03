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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Райффайзен Банк 3.4 5 45
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
8
2- Погане. Некомпетентне.
11%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
11
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 22:34

  aanonimovic594 написав:Navegantes

Щодо переходу до нової бази - це майже так у кожного банку, це тупо дефолтні проблеми у всіх, просто у когось більше, у когось менше


Ви розумієте значення виразу "дефолтні проблеми" у контексті банків?
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 17:08

Re: Райффайзен Банк

Вітаю, а є від банку реферальна програма на Райфкартку для нового клієнта?
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 17:26

  extreme_lviv_ua написав:Вітаю, а є від банку реферальна програма на Райфкартку для нового клієнта?


Фізособа/ФОП/Юрособа може порекомендувати юрособу/ФОП. Заяву треба заповнювати.
https://raiffeisen.ua/biznesu/klub-moj- ... erom-banku
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 18:02

Комусь райф підняв кредитний ліміт вчора-позавчора?
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 22:16

  Boundless написав:Комусь райф підняв кредитний ліміт вчора-позавчора?

Всього один раз підняли за все користування. Користуюсь близько 3 років
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 09:32

Re: Райффайзен Банк

Boundless написав:Комусь райф підняв кредитний ліміт вчора-позавчора?
Нє , не підняв
lamal
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 12:24

Re: Райффайзен Банк

  extreme_lviv_ua написав:а є від банку реферальна програма на Райфкартку для нового клієнта?
Зараз немає. Раніше було в якості тимчасової акції.
Howl
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