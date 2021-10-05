ВIВ написав:От нефигделать потянул с Райфкарты другим банком. Пришел пуш, что комиссия 0 грн. С легким сердцем подтвердил, сумма ушла. Через час приходит пуш что снята комиссия 10 грн. Оно понятно что тарифы пишут одни люди, а приложения другие. Теперь встает такой вопрос, если на Райфкарте -10 грн., эти барыги что-то насчитывают в качестве комиссии?
Судя по тарифам - нет. Проценти за користування недозволеною овердрафтною заборгованістю, річних 0,0001%
ВIВ написав:От нефигделать потянул с Райфкарты другим банком. Пришел пуш, что комиссия 0 грн. С легким сердцем подтвердил, сумма ушла. Через час приходит пуш что снята комиссия 10 грн. Оно понятно что тарифы пишут одни люди, а приложения другие. Теперь встает такой вопрос, если на Райфкарте -10 грн., эти барыги что-то насчитывают в качестве комиссии?
Вітаємо! Нам шкода, що ця ситуація вплинула на Ваше враження про Райф. Згідно умов тарифів, якщо переказ Ви здійснюєте з сервісу інших банків, за таку операцію передбачена комісія у розмірі 1% + 5 грн для дебетових рахунків та 4% для кредитних. Комісії за такі операції списуються тільки після того, як сервіс з якого здійснювався переказ, підтвердить повністю успішну операцію. Що стосується комісії за недозволений овердрафт ("мінус" на дебетовому рахунку), вона складає 0,0001% річних. Ознайомитись детальніше з тарифами Ви можете за посиланням: https://raiffeisen.ua/storage/files/tariff-25062025.pdf З повагою та турботою, фахівець Валерія.
ВIВ написав:От нефигделать потянул с Райфкарты другим банком. Пришел пуш, что комиссия 0 грн. С легким сердцем подтвердил, сумма ушла. Через час приходит пуш что снята комиссия 10 грн. Оно понятно что тарифы пишут одни люди, а приложения другие. Теперь встает такой вопрос, если на Райфкарте -10 грн., эти барыги что-то насчитывают в качестве комиссии?
Ну шо, банк показал себе неплохо. После обращения на ГЛ в течении нескольких часов 10 грн. вернули взад. Но на будущее посоветовали штудировать тарифы. Спасибо, банк с человеческим лицом, шо сказать.
Чому банк заздалегідь не попереджає про технічні роботи?
За тиждень, коли треба було скористатись, вони вже були ДВА рази, і це тільки тоді коли було явно НЕ можливо провести операцияю через "найтехнологічніший і найстабільніший" MyRaif. Причому ці технічні роботи проводяться з максимальним маскуванням НЕ робочого застосунку, і виявити їх можна виключно на останньому етапі операції.
"Це МЄРЗОСТЬ!" (с) по відношенню до своїх клієнтів.
Ми щиро шкодуємо, що під час використання застосунку у Вас виникли проблеми. На жаль, технічні труднощі іноді трапляються, і система може давати збій, про який ми не можемо заздалегідь знати. Щиро перепрошуємо за всі незручності, які ви могли відчути в цей час.
Задоволення клієнта є для нас пріоритетом, і ми працюємо над тим, щоб покращити сервіс. Сподіваємось на Ваше розуміння💛
emeta Добрий день! Погашати кредитну картку нашого Банку Ви можете: 👉за допомогою переказу по номеру картки ( кошти доступні відразу, проте фактичне зарахування коштів на рахунок може здійснюється до 3-х робочих днів з дати здійснення операції); 👉переказом по IBAN (зарахування протягом робочого дня); 👉поповненням в касі (поповнення із використанням картки - в режимі онлайн, без використання картки - протягом 1-ї години. Нетермінове - в день здійснення операції); 👉у банкоматі нашого Банку ( кошти доступні відразу, проте фактичне зарахування коштів на рахунок може здійснюється до 3-х робочих днів з дати здійснення операції). Платіж вважається погашеним, коли він відображається у виписці. Більш детальніше про погашення Ви можете дізнатись написавши до чату нашого застосунку "MyRaif", оператори перевірять картку та нададуть всі можливі рекомендації.